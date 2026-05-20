Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, je že v Parizu in se pripravlja na OP Francije. Pri Srbu pa se je v ekipi zgodila pomembna sprememba, saj ima ob sebi novega trenerja.

Viktor Troicki à l’entraînement aux côtés de Djokovic à #Rolandgarros pic.twitter.com/yk93QdpUeO — Kiligane (@Kiligane_) May 19, 2026

Kot je videti, je 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam v svojo ekipo pripeljal rojaka Viktorja Troickega, s katerim se zelo dobro poznata. Troicki je bil v torek že na treningu v Parizu, so zapisali pri srbskem Sport Klubu.

Podrobnosti dogovora za zdaj še niso znane, več pa naj bi bilo znanega po Đokovićevi novinarski konferenci pred začetkom največjega turnirja na pesku. Troicki je do zdaj treniral Miomirja Kecmanovića, v preteklosti pa tudi Hamada Međedovića. Od leta 2021 je selektor srbske reprezentance v Davisovem pokalu.

