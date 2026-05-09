Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sobota,
9. 5. 2026,
11.01

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
tenis Rim Roland Garros Novak Đoković

Sobota, 9. 5. 2026, 11.01

1 ura, 8 minut

Masters v Rimu

Đoković po ekspresnem slovesu: O tem ne bom govoril

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Novak Đoković | Novak Đoković se je poslovil že v drugem krogu mastersa v Rimu. | Foto Reuters

Novak Đoković se je poslovil že v drugem krogu mastersa v Rimu.

Foto: Reuters

Novak Đoković je na mastersu v Rimu zabeležil najslabši rezultat v karieri, saj je v drugem krogu z izidom s 6:2, 2:6 in 4:6 izpadel proti Hrvatu Dinu Primžiću. Po porazu je Srb spregovoril pred novinarji.

Srbski teniški igralec se je po dvomesečnem premoru vrnil na igrišče. In po izjemno dobrem prvem nizu – je bilo jasno, da ima v naslednjih dveh težave s fizično pripravljenostjo. Na konferenci so ga vprašali, ali ga boli trebuh ali rama. "Upam, da razumete, da o tem ne bom govoril. Dinu želim čestitati, danes si je zaslužil zmago. Da, prišel sem odigrat eno ali več tekem, žal je bila samo ena. V redu je. Vesel sem, da sem se vsaj boril do konca. Rad bi se zahvalil občinstvu, spet je bilo neverjetno. Podpora in ljubezen, ki jo prejemam, je nekaj, kar ne jemljem za samoumevno," je dejal srbski tenisač.

Kljub porazu ni bil razočaran. "Če sem iskren, mislim, da sploh nisem igral tako slabo. Drugi niz je očitno nekaj, kar je treba pozabiti, glede na to, kako sem se počutil na igrišču, ampak prvi in ​​tretji sta bila čisto v redu. Na koncu je bil boj dober in jasno vidim, kaj mi manjka. Vsekakor nisem tam, kjer želim biti na najvišji ravni, da bi se lahko kosal z najboljšimi. Navsezadnje za to potrebuješ tekme in nekje moraš začeti. Želel sem začeti prej, pa nisem mogel. Situacija je takšna, kot je. Človek se pač prilagodi in iz nje izvleče največ. Treniram, kolikor mi telo dopušča, ampak kaj se dogaja na igrišču, je res nepredvidljivo."

To je bil prvi in hkrati tudi zadnji turnir, ki ga je Novak igral na pesku pred Roland Garrosom. "Iskreno, to ni idealna priprava. Ne spomnim se, kdaj sem se nazadnje v zadnjih nekaj letih pripravljal brez kakršnihkoli fizičnih ali zdravstvenih težav pred turnirjem. Vedno se kaj pojavi. To je neka nova realnost, s katero se moram soočiti. Je frustrirajoče, hkrati pa je moja odločitev, da bom še naprej nastopal v takšnem stanju in v takšnih okoliščinah. Tako pač je," je odgovoril Srb. Na vprašanje, ali je prepričan, da mu bo uspelo biti v dobri formi do grand slama v Parizu, je odgovoril: "Ne vem. Upam. Bomo videli, kaj se bo zgodilo."

Đoković je še potrdil, da ne bo igral v Ženevi, kjer je lani osvojil svoj stoti naslov. "Grem naravnost na Roland Garros. To je odločitev, ki sem jo sprejel."

Preberite še:

Novak Đoković
Sportal Razplet Đokovićevega treninga je presenetil mnoge #video
Arina Sabalenka
Sportal Spor, ki bi lahko pretresel beli šport
Novak Đoković
Sportal Redki so pričakovali takšen prizor #video
tenis Rim Roland Garros Novak Đoković
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.