Đoković po ekspresnem slovesu: O tem ne bom govoril

Novak Đoković je na mastersu v Rimu zabeležil najslabši rezultat v karieri, saj je v drugem krogu z izidom s 6:2, 2:6 in 4:6 izpadel proti Hrvatu Dinu Primžiću. Po porazu je Srb spregovoril pred novinarji.

Srbski teniški igralec se je po dvomesečnem premoru vrnil na igrišče. In po izjemno dobrem prvem nizu – je bilo jasno, da ima v naslednjih dveh težave s fizično pripravljenostjo. Na konferenci so ga vprašali, ali ga boli trebuh ali rama. "Upam, da razumete, da o tem ne bom govoril. Dinu želim čestitati, danes si je zaslužil zmago. Da, prišel sem odigrat eno ali več tekem, žal je bila samo ena. V redu je. Vesel sem, da sem se vsaj boril do konca. Rad bi se zahvalil občinstvu, spet je bilo neverjetno. Podpora in ljubezen, ki jo prejemam, je nekaj, kar ne jemljem za samoumevno," je dejal srbski tenisač.

Kljub porazu ni bil razočaran. "Če sem iskren, mislim, da sploh nisem igral tako slabo. Drugi niz je očitno nekaj, kar je treba pozabiti, glede na to, kako sem se počutil na igrišču, ampak prvi in ​​tretji sta bila čisto v redu. Na koncu je bil boj dober in jasno vidim, kaj mi manjka. Vsekakor nisem tam, kjer želim biti na najvišji ravni, da bi se lahko kosal z najboljšimi. Navsezadnje za to potrebuješ tekme in nekje moraš začeti. Želel sem začeti prej, pa nisem mogel. Situacija je takšna, kot je. Človek se pač prilagodi in iz nje izvleče največ. Treniram, kolikor mi telo dopušča, ampak kaj se dogaja na igrišču, je res nepredvidljivo."

To je bil prvi in hkrati tudi zadnji turnir, ki ga je Novak igral na pesku pred Roland Garrosom. "Iskreno, to ni idealna priprava. Ne spomnim se, kdaj sem se nazadnje v zadnjih nekaj letih pripravljal brez kakršnihkoli fizičnih ali zdravstvenih težav pred turnirjem. Vedno se kaj pojavi. To je neka nova realnost, s katero se moram soočiti. Je frustrirajoče, hkrati pa je moja odločitev, da bom še naprej nastopal v takšnem stanju in v takšnih okoliščinah. Tako pač je," je odgovoril Srb. Na vprašanje, ali je prepričan, da mu bo uspelo biti v dobri formi do grand slama v Parizu, je odgovoril: "Ne vem. Upam. Bomo videli, kaj se bo zgodilo."

Đoković je še potrdil, da ne bo igral v Ženevi, kjer je lani osvojil svoj stoti naslov. "Grem naravnost na Roland Garros. To je odločitev, ki sem jo sprejel."

