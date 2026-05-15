Sosedski spori: ko sanjski dom postane nočna mora

Nakup lastnega stanovanja bi moral pomeniti varno zavetje in miren kotiček po napornem dnevu. A kaj se zgodi, ko se to zavetje spremeni v stalen vir stresa zaradi hrupa, ki prihaja od sosedov ?

Pravnik na dlani se redno srečuje s primeri, v katerih brezobzirno obnašanje sosedov in slaba zvočna izolacija močno poslabšata kakovost življenja naših strank. Upravniki pogosto dvignejo roke, sosedje hrup zanikajo, stranke pa ostanejo same s svojim obupom. Pred kratkim smo rešili natanko takšen primer.

Ujetnica v lastnem stanovanju

Na nas se je obrnila gospa, ki je kupila mansardno stanovanje. Kmalu po vselitvi je doživela šok. Zaradi specifičnega prenašanja zvoka po betonski konstrukciji je njeno stanovanje delovalo kot ojačevalec za vse zvoke iz spodnjega stanovanja.

Vsak korak sosede (glasno udarjanje s petami), delovanje sušilnega stroja sredi noči in premikanje pohištva so neposredno odmevali v njeni spalnici. Vse skupaj je šlo tako daleč, da je stranka morala poiskati zdravniško pomoč, začela je jemati tablete za spanje in v obupu celo razmišljala o prodaji težko prigaranega doma. Upravnik ji je dejal, da "nima zakonske podlage" za posredovanje, soseda pa je ob osebnem opozorilu postala nesramna.

Konkretni koraki, ki so rešili primer

Aktiviranje upravnika: Ne drži, da upravnik ne more storiti ničesar. Upravniku smo poslali uradni dopis in ga opozorili na njegove dolžnosti po stanovanjskem zakonu. Zahtevali smo, da neha ignorirati težavo in sosedi uradno vroči opozorilo o kršitvi hišnega reda . Ko dopis pošlje pravna pisarna, upravniki zadevo vzamejo bolj resno.

Stranko smo opremili z natančnimi navodili, kako zbrati trden dokazni material. Uvedli smo vodenje natančnega dnevnika hrupa (čas in vrste zvokov) in pripravili seznam prič (prijateljev, ki so pri njej prespali in hrup slišali). S tem smo sosedi odvzeli njen glavni argument: "Ona si to samo domišlja."

Sosedi smo v imenu stranke poslali uradni opomin pred tožbo zaradi motenja posesti. V dopisu nismo zgolj prosili za mir, ampak smo predstavili zbrane dokaze in natančno razčlenili stroške, ki bi jo doleteli v primeru sodnega postopka.

Rezultat? Ko povzročitelj hrupa dobi strokovno utemeljen dopis, ki mu jasno obrazloži pravne in finančne posledice njegovega ravnanja, se zadeva v 90 odstotkih primerov umiri. Soseda je prilagodila svoje navade in opustila hrupna opravila v nočnem času. Naša stranka je lahko stanovanje umaknila s trga in po dolgem času mirno zaspala.

Pravna podlaga: kako vas ščiti zakon?

Če imate podobne težave, je dobro poznati pravna orodja.

1. Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-2 10. člen) določa, da se tistega, ki na nedovoljen način med 22. in 6. uro moti mir ali počitek ljudi s hrupom, kaznuje z globo. Za ukrepanje je pristojna policija. Čeprav policisti na terenu včasih težko ukrepajo, pa so njihovi obiski in zapisniki ključni dokaz, če bi zadeva kasneje prišla na sodišče.

2. Stvarnopravni zakonik (SPZ 75. člen): Hrup v pravu obravnavamo kot tako imenovano imisijo. Lastnik nepremičnine mora opustiti vsa dejanja, ki povzročajo hrup, ki presega krajevno običajno mero. Če sosed po prejemu našega uradnega opomina hrupa ne zmanjša prostovoljno, je naslednji korak vložitev tožbe. Z njo dosežemo, da sodišče sosedu uradno prepove nadaljnje povzročanje hrupa, ob neupoštevanju sodne odločbe pa ga lahko doletijo visoke denarne kazni.

