B. B.

Sreda,
20. 5. 2026,
9.20

19 minut

Napeto na igriščih

Roland Garros: že v kvalifikacijah je zelo napeto in čustveno #video

Pedro Martinez | Pedro Martinez je po zmagi izgubil živce. | Foto Guliverimage

Pedro Martinez je po zmagi izgubil živce.

Te dni je na teniških igriščih Roland Garrosa, kjer potekajo kvalifikacijski dvoboji, že zelo pestro. Videli smo lahko hud prepir, solze in tolaženje nasprotnice. Del kvalifikacij sta tudi Slovenki Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, ki sta uspešno preskočili prvi krog.

Glavni del OP Francije se začne to nedeljo, a je na pariških igriščih, kjer potekajo kvalifikacije za nastop na glavnem delu turnirja, že zelo napeto. Ob vsem tem je prisotnih veliko čustev, tako pozitivnih kot tudi žal negativnih.

"Hočeš iti ven?"

Zelo napeto je bilo namreč v dvoboju med Pedrom Martinezom in Reijem Sakamotom. Španec je po tesni zmagi s 6:2 in 7:5 po stisku rok na mreži nadaljeval vročo debato z 19-letnim Japoncem, napetost pa je hitro prerasla v neprijeten incident.

Ko sta igralca hodila proti sodniku Johnu Bloomu, se je Martinez vse bolj razburjal, Sakamoto pa je za razliko od 29-letnika ostal precej bolj miren. Stvar je na koncu prišla tako daleč, da je moral sodnik stopiti med igralca in ju miriti,  da bi preprečil morebiten fizični obračun. Kaj je bil pravi razlog za spor, za zdaj ni znano, a nekateri so uspeli razbrati, da je Martinez Sakamotu zabrusil: "Hočeš iti ven?" Seveda je ta spor hitro zaokrožil po družbenih omrežjih.

Kanadčanka pokazala veliko srce

Na drugi strani pa smo videli veliko bolj pozitivno gesto. Za njo je poskrbela  Bianca Andreescu, zmagovalka OP ZDA iz leta 2005, potem ko je po zmagi v prvem krogu kvalifikacij pokazala veliko srce. Kanadčanka je po zmagi proti šele 17-letni Francozinji Daphnee Mpetshi Perricard (6:3, 6:2) opazila, da je mlada igralka obsedela v solzah. Andreescu je stopila do nje, jo objela in ji namenila nekaj spodbudnih besed.

Kaja Juvan bo v drugem krogu igrala proti španski predstavnici. | Foto: Guliverimage

Danes na delu dve Slovenki

Danes bosta na igrišču obe Slovenki. Medtem ko se je Veronika Erjavec že neposredno uvrstila na glavni turnir, pa v kvalifikacijah igrata še Tamara Zidanšek in Kaja Juvan. Obe sta se prebili skozi prvo sito kvalifikacij. Zidanšek, ki se vrača po poškodbi gležnja, v drugem krogu čaka Nemka Anna-Lena Friedsam, trenutno 213. igralka sveta. Juvan pa čaka Guiomar Maristany Zuleta de Reales. Igralki sta pred tremi leti že igrali, takrat je bila boljša 25-letna Ljubljančanka.

