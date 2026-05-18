Veronika Erjavec še izboljšala uvrstitev kariere

Beloruska teniška igralka Arina Sabalenka je ostala na vrhu lestvice WTA. Po nastopu v Rimu, kjer je izpadla v tretjem krogu, ima še naprej več kot tisoč točk naskoka pred Kazahstanko Jeleno Ribakino na drugem mestu. Najboljša Slovenka je Veronika Erjavec, ki je še izboljšala uvrstitev kariere.

Šestindvajsetletna Idrijčanka je namreč pridobila eno mesto in je zdaj 85. igralka sveta. S tem je tudi neposredno uvrščena v glavni del žreba za Roland Garros, ki se bo začel v nedeljo.

Pred tem bodo na sporedu kvalifikacije, v katerih bosta igrali Kaja Juvan in Tamara Zidanšek. Juvan je na lestvici pridobila tri mesta in je 113., Zidanšek pa je izgubila eno mesto in je zdaj 134. igralka sveta.

Obe bosta v kvalifikacijah za drugi grand slam sezone med nosilkami. Zidanšek že danes okoli poldneva čaka obračun z Gruzijko Ekaterine Grogodze (214. na lestvici WTA), Juvan pa se bo v torek pomerila z 212. igralko sveta, Čehinjo Anno Siskovo.

Polona Hercog, ki je na lestvici pridobila deset mest za 217. položaj, bo danes začela nastope na turnirju WTA 250 v Rabatu. Nekaj po 15. uri bo njena tekmica Madžarka Anna Bondar.

Na vrhu lestvice ni sprememb na prvih šestih mestih. Še naprej vodi Sabalenka pred Ribakino in Poljakinjo Igo Swiatek. Največji skok v deseterici je napravila zmagovalka Rima, Ukrajinka Elina Svitolina. Z desetega je skočila na sedmo mesto.