Veronika Erjavec, trenutno najboljša slovenska teniška igralka, nam je v pogovoru potrdila, da se je uvrstila v glavni del OP Francije, turnirja za grand slam. To bo zanjo prvi nastop na glavnem turnirju v Parizu.

Veronika Erjavec je danes v nočnih urah prispela v Pariz na prizorišče OP Francije z mislijo, da bo morala igrati kvalifikacije najprestižnejšega turnirja na pesku. Sprva je bila tretja v čakalni vrsti za neposredno uvrstitev v glavni del Roland Garrosa. Po odpovedi nekaterih igralk se je sreča obrnila na njeno stran.

Foto: Gulliver/Getty Images

"Imam dobro novico"

"Imam dobro novico. Danes sem izvedela, da sem prišla noter. Zelo hitro sem bila druga v čakalni vrsti, potem pa sta se odjavili še dve igralki, tako da sem noter," nam je v telefonskem pogovoru zaupala 26 let stara Idrijčanka, ki že dalj časa živi v Ljubljani.

Erjavec, ki je trenutno 86. igralka sveta, je do zdaj dvakrat igrala kvalifikacije tega turnirja, a se ji ni uspelo prebiti v glavni del. Danes je že jasno, da bo Slovenka prvič igrala v glavnem delu turnirja za grand slam, OP Francije.

V kvalifikacijah sta še dve slovenski predstavnici. To sta Tamara Zidanšek, ki se vrača po poškodbi gležnja, in Kaja Juvan. Spomnimo, da je zadnji večji uspeh na tem turnirju dosegla Tamara Zidanšek, ki se je leta 2021 prebila do polfinala.

Glavni del turnirja se začne v nedeljo, 24. maja, medtem ko se kvalifikacije začnejo, v ponedeljek, 18. maja.

