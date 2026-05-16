Takšnega Jannika Sinnerja že dolgo, ali pa sploh še nikoli nismo videli, kot včeraj zvečer v polfinalnem dvoboju proti Rusu Danilu Medvedjevu. Italijan je bil videti na robu svojih moči, nato pa je dvoboj prekinil dež. Ga je to morda rešilo?

V določenih trenutkih je bil Jannik Sinner videti precej izmučen.

e comunque ha molto senso, non è affanno da corsa questo ❤️‍🩹 pic.twitter.com/yFpNYhb9Zy https://t.co/zFzOtLcJT0 — carmen🌙🪩ིྀ (@_supercutofus) May 15, 2026

V petek zvečer sta na osrednjem igrišču Campo Centrale turnirja v Rimu pravo teniško poslastico uprizorila Jannik Sinner, prvi igralec sveta, in Danil Medvedjev, ki je italijanskemu zvezdniku povzročal precej preglavic. Dvoboj je okoli desete ure zvečer pri izidu 6:2, 5:7, 4:2 v korist Sinnerja prekinil dež.

Sinner throwing up…this doesn’t look good 😬



That cameraman’s reaction though 🤣 pic.twitter.com/MUQ9Ie0LOD — SK (@Djoko_UTD) May 15, 2026

Dihal, klečal in tudi bruhal

Med dvobojem se je predvsem v drugem nizu videlo, da ima Sinner precej težav. Pri rezultatu 3:0 v drugem nizu je med točkami klečal, težko dihal in se počasi vračal proti svojemu stolu. V peti igri drugega niza je celo bruhal. Nato je vzel zdravniški odmor, kar je zmotilo Medvedjeva, ki se je zaradi tega pritoževal glavni sodnici.

Danil Medvedjev Foto: Reuters

Po dolgem času pod pritiskom

Danil Medvedjev je namreč postal prvi igralec, ki je na tem turnirju odvzel niz sicer superiornemu Italijanu. Sinner je v zadnjih 64 nizih na turnirjih serije masters 1000 izgubil šele osmega. Njegov niz zmag na turnirjih masters 1000 zdaj znaša že 32 tekem, s čimer je na takih turnirjih postavil nov rekord. Prehitel je Novaka Đokovića, ki je leta 2011 nanizal 31 zaporednih zmag na turnirjih masters 1000. A Sinner je bil prvič po dolgih mesecih pod velikim pritiskom nasprotnika.

Igralca bosta dvoboj nadaljevala v soboto po 15. uri.

Preberite še: