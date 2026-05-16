Sobota, 16. 5. 2026, 10.30
20 minut
Težave prvega igralca sveta?
Takšnega Jannika Sinnerja nismo vajeni #video
Takšnega Jannika Sinnerja že dolgo, ali pa sploh še nikoli nismo videli, kot včeraj zvečer v polfinalnem dvoboju proti Rusu Danilu Medvedjevu. Italijan je bil videti na robu svojih moči, nato pa je dvoboj prekinil dež. Ga je to morda rešilo?
V petek zvečer sta na osrednjem igrišču Campo Centrale turnirja v Rimu pravo teniško poslastico uprizorila Jannik Sinner, prvi igralec sveta, in Danil Medvedjev, ki je italijanskemu zvezdniku povzročal precej preglavic. Dvoboj je okoli desete ure zvečer pri izidu 6:2, 5:7, 4:2 v korist Sinnerja prekinil dež.
Dihal, klečal in tudi bruhal
Med dvobojem se je predvsem v drugem nizu videlo, da ima Sinner precej težav. Pri rezultatu 3:0 v drugem nizu je med točkami klečal, težko dihal in se počasi vračal proti svojemu stolu. V peti igri drugega niza je celo bruhal. Nato je vzel zdravniški odmor, kar je zmotilo Medvedjeva, ki se je zaradi tega pritoževal glavni sodnici.
Po dolgem času pod pritiskom
Danil Medvedjev je namreč postal prvi igralec, ki je na tem turnirju odvzel niz sicer superiornemu Italijanu. Sinner je v zadnjih 64 nizih na turnirjih serije masters 1000 izgubil šele osmega. Njegov niz zmag na turnirjih masters 1000 zdaj znaša že 32 tekem, s čimer je na takih turnirjih postavil nov rekord. Prehitel je Novaka Đokovića, ki je leta 2011 nanizal 31 zaporednih zmag na turnirjih masters 1000. A Sinner je bil prvič po dolgih mesecih pod velikim pritiskom nasprotnika.
Igralca bosta dvoboj nadaljevala v soboto po 15. uri.
