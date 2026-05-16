Avtor:
B. B.

Sobota,
16. 5. 2026,
10.30

Osveženo pred

20 minut

teniški globus tenis ATP Danil Medvedjev Jannik Sinner

Težave prvega igralca sveta?

Takšnega Jannika Sinnerja nismo vajeni #video

Jannik Sinner | Jannik Sinner je imel očitne težave. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Takšnega Jannika Sinnerja že dolgo, ali pa sploh še nikoli nismo videli, kot včeraj zvečer v polfinalnem dvoboju proti Rusu Danilu Medvedjevu. Italijan je bil videti na robu svojih moči, nato pa je dvoboj prekinil dež. Ga je to morda rešilo?

Casper Ruud
Sportal Ruud v finalu Rima, Sinnerja in Medvedjeva ustavil dež
V določenih trenutkih je bil Jannik Sinner videti precej izmučen.

V petek zvečer sta na osrednjem igrišču Campo Centrale turnirja v Rimu pravo teniško poslastico uprizorila Jannik Sinner, prvi igralec sveta, in Danil Medvedjev, ki je italijanskemu zvezdniku povzročal precej preglavic. Dvoboj je okoli desete ure zvečer pri izidu 6:2, 5:7, 4:2 v korist Sinnerja prekinil dež.

Dihal, klečal in tudi bruhal

Med dvobojem se je predvsem v drugem nizu videlo, da ima Sinner precej težav. Pri rezultatu 3:0 v drugem nizu je med točkami klečal, težko dihal in se počasi vračal proti svojemu stolu. V peti igri drugega niza je celo bruhal. Nato je vzel zdravniški odmor, kar je zmotilo Medvedjeva, ki se je zaradi tega pritoževal glavni sodnici.

Danil Medvedjev | Foto: Reuters Danil Medvedjev Foto: Reuters

Po dolgem času pod pritiskom

Danil Medvedjev je namreč postal prvi igralec, ki je na tem turnirju odvzel niz sicer superiornemu Italijanu. Sinner je v zadnjih 64 nizih na turnirjih serije masters 1000 izgubil šele osmega. Njegov niz zmag na turnirjih masters 1000 zdaj znaša že 32 tekem, s čimer je na takih turnirjih postavil nov rekord. Prehitel je Novaka Đokovića, ki je leta 2011 nanizal 31 zaporednih zmag na turnirjih masters 1000. A Sinner je bil prvič po dolgih mesecih pod velikim pritiskom nasprotnika.

Igralca bosta dvoboj nadaljevala v soboto po 15. uri.

