Torek, 19. 5. 2026, 16.11
Teniški globus, 19. maj
Mladi Perujec v Hamburgu izločil branilca naslova
Dvaindvajsetletni Perujec Ignacio Buse je v prvem krogu teniškega turnirja v Hamburgu poskrbel za presenečenje, ko je gladko, po dveh nizih s 6:2 in 7:5 izločil četrtega nosilca in lanskega zmagovalca na tem turnirju, Italijana Flavia Cobollija. Prvi nosilec, Kanadčan Felix Auger-Aliassime je zanesljivo preskočil prvo oviro.
Hamburg, ATP 500 (2,22 milijona evrov):
1. krog:
Felix Auger-Aliassime (Kan/1) - Vit Kopriva (Češ) 7:5, 6:1;
Aleksandar Kovacevic (ZDA) - Arthur Gea (Fra) 6:2, 7:6 (3);
Ignacio Buse (Per) - Flavio Cobolli (Ita/4) 6:2, 7:5;
Luciano Darderi (Ita/7) - Roman Burruchaga (Arg) 6:3, 7:6 (4);
Ženeva, ATP 250 (612.620 evrov):
1. krog:
Alexei Popyrin (Avs) - Clement Tabur (Fra) 7:6 (2), 6:7 (5), 6:4;
Jaume Munar (Špa/8) - Nishesh Basavareddy (ZDA) 6:0, 6:3;
Strasbourg, WTA 500 (1,04 milijona evrov)
2. krog:
Darja Kasatkina (Avs) - Peyton Stearns (ZDA) 6:1, 6:3;
Ann Li (ZDA) - Jekaterina Aleksandrova (Rus/2) 4:6, 6:4, 6:3;
1. krog:
Zhang Shuai (Kit) - Cristina Bucsa (Špa) 2:6, 7:6 (7), 7:5;
Diane Parry (Fra) - Emma Raducanu (VBr) 6:4, 7:6 (4);
Rabat, WTA 250 (243.510 evrov)
1. krog:
Janice Tjen (Ino/1) - Caijsa Hennemann (Šve) 6:1, 7:5;
Sada Nahimana (Bur) - Ajla Tomljanović (Avs) 6:3, 7:5;
Yasmine Kabbaj (Mar) - Berfu Cengiz (Tur) 7:6 (4), 6:3;
Jelizaveta Kotljar (Ukr) - Francesca Jones (VBr) 2:6, 6:3, 6:4;
Jessica Bouzas Maneiro (Špa/2) - Lisa Zaar (Šve) 6:0, 7:5.