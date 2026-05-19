Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Torek,
19. 5. 2026,
16.11

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
teniški globus

Torek, 19. 5. 2026, 16.11

48 minut

Teniški globus, 19. maj

Mladi Perujec v Hamburgu izločil branilca naslova

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Ignacio Buse | Ignacio Buse je v prvem krogu Hamburga izločil branilca naslova. | Foto Reuters

Ignacio Buse je v prvem krogu Hamburga izločil branilca naslova.

Foto: Reuters

Dvaindvajsetletni Perujec Ignacio Buse je v prvem krogu teniškega turnirja v Hamburgu poskrbel za presenečenje, ko je gladko, po dveh nizih s 6:2 in 7:5 izločil četrtega nosilca in lanskega zmagovalca na tem turnirju, Italijana Flavia Cobollija. Prvi nosilec, Kanadčan Felix Auger-Aliassime je zanesljivo preskočil prvo oviro.

Tamara Zidanšek
Sportal Tamara Zidanšek po preobratu do pomembne zmage, Polona Hercog dvoboj predala že po 20 minutah

Hamburg, ATP 500 (2,22 milijona evrov):

1. krog:
Felix Auger-Aliassime (Kan/1) - Vit Kopriva (Češ) 7:5, 6:1;
Aleksandar Kovacevic (ZDA) - Arthur Gea (Fra) 6:2, 7:6 (3);
Ignacio Buse (Per) - Flavio Cobolli (Ita/4) 6:2, 7:5;
Luciano Darderi (Ita/7) - Roman Burruchaga (Arg) 6:3, 7:6 (4);

Ženeva, ATP 250 (612.620 evrov):

1. krog:
Alexei Popyrin (Avs) - Clement Tabur (Fra) 7:6 (2), 6:7 (5), 6:4;
Jaume Munar (Špa/8) - Nishesh Basavareddy (ZDA) 6:0, 6:3;

Strasbourg, WTA 500 (1,04 milijona evrov)

2. krog:
Darja Kasatkina (Avs) - Peyton Stearns (ZDA) 6:1, 6:3;
Ann Li (ZDA) - Jekaterina Aleksandrova (Rus/2) 4:6, 6:4, 6:3;

1. krog:
Zhang Shuai (Kit) - Cristina Bucsa (Špa) 2:6, 7:6 (7), 7:5;
Diane Parry (Fra) - Emma Raducanu (VBr) 6:4, 7:6 (4);

Rabat, WTA 250 (243.510 evrov)

1. krog:
Janice Tjen (Ino/1) - Caijsa Hennemann (Šve) 6:1, 7:5;
Sada Nahimana (Bur) - Ajla Tomljanović (Avs) 6:3, 7:5;
Yasmine Kabbaj (Mar) - Berfu Cengiz (Tur) 7:6 (4), 6:3;
Jelizaveta Kotljar (Ukr) - Francesca Jones (VBr) 2:6, 6:3, 6:4;
Jessica Bouzas Maneiro (Špa/2) - Lisa Zaar (Šve) 6:0, 7:5.

Jannik Sinner
Sportal Jannik Sinner osvojil Rim, dopolnil zbirko in se zapisal med nesmrtne
Elina Svitolina
Sportal Ukrajinka najboljša v večnem mestu, Sinner se je prebil v finale
sinner_thumb
Sportal Resne težave: takšnega prizora že dolgo nismo videli #video
 
teniški globus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.