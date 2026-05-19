Mladi Perujec v Hamburgu izločil branilca naslova

Dvaindvajsetletni Perujec Ignacio Buse je v prvem krogu teniškega turnirja v Hamburgu poskrbel za presenečenje, ko je gladko, po dveh nizih s 6:2 in 7:5 izločil četrtega nosilca in lanskega zmagovalca na tem turnirju, Italijana Flavia Cobollija. Prvi nosilec, Kanadčan Felix Auger-Aliassime je zanesljivo preskočil prvo oviro.