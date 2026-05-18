Avtor:
A. Ž.

Ponedeljek,
18. 5. 2026,
21.12

So to letala, ki bodo ustavila ruski napad?

JAS-39 gripen | Letala Jas-39 gripen švedskega vojaškega letalstva med lansko Natovo vojaško vajo na Nizozemskem | Foto Guliverimage

Letala Jas-39 gripen švedskega vojaškega letalstva med lansko Natovo vojaško vajo na Nizozemskem

Foto: Guliverimage

Portugalska išče naslednika svojih starajočih se lovskih letal F-16. V igri so tudi švedska bojna letala gripen, ki naj bi bila celo boljša od slavnih ameriških letal F-35. Njihov glavni namen je ustavitev ruskega napada.

Ameriško radarsko nezaznavno lovsko letalo F-35 je dolgo veljalo za favorita portugalskih zračnih sil, ki želijo najti naslednika svojih starajočih se lovskih letal F-16.

Gripen kot nadomestilo za F-35?

V zadnjih letih pa se je v Evropi razvila razprava o obsegu varnostne odvisnosti od ameriškega orožja. Po poročanju poljskega novičarskega portala WP Tech švedsko bojno letalo Jas-39 gripen zdaj velja za glavno možnost.

Švedsko podjetje Saab, ki izdeluje gripne, Portugalski ne ponuja le dobave letal, temveč tudi obsežno industrijsko sodelovanje, vključno s proizvodnjo komponent in končno montažo letal v državi. Po mnenju podjetja bi to lahko ustvarilo delovna mesta in Portugalski prineslo tehnično znanje.

Gripen je zgrajen za boj proti Rusiji

V intervjuju za CNN Portugal je Jussi Halmetoja, nekdanji pilot švedskih zračnih sil in zdaj testni pilot ter svetovalec pri Saabu, povedal: "Gripen je bil zasnovan in izdelan za scenarij, ko je ruski napad neizogiben. Zelo blizu smo tej grožnji. /…/ Vsi vemo, kdo je sovražnik – to je Ruska federacija. To ni skrivnost."

Halmetoja meni, da ima gripen v konfliktu visoke intenzivnosti prednosti v primerjavi z ameriškim letalom F-35: "F-35 ni bil zasnovan za ustvarjanje takšne bojne mase, kot jo lahko ponudi gripen. Portugalska potrebuje drugačne ravni zmogljivosti za zaščito svojega ozemlja pred zračnimi in raketnimi napadi."

Gripen lahko pristane na cesti, se oboroži in znova vzleti

Podjetje Saab trdi, da je gripen zasnovan tako, da lahko pristane na primernih odsekih ceste, se v približno desetih minutah ponovno opremi in ponovno vzleti, piše nemški medij Focus.

