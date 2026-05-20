Prvič v avtomobilu: marsikaj se spreminja, neposredno tudi za trg v Sloveniji #video

Prvič smo v živo videli in tudi sedeli v novi škodi epiq. Ta avtomobil za Škodo spreminja marsikaj, neposreden vpliv pa bo imel tudi na slovenski trg – v izogib cenovni gneči bo namreč nadomestil razred večjega elroqa z manjšo baterijo. Epiq v Slovenijo prihaja jeseni, a na tisto cenejšo različico (praktično edino pod mejo 30 tisočakov, odšteti je treba še subvencijo 7.800 ali 7.200 evrov) bo treba počakati še vsaj do začetka naslednjega leta.

Foto: Gregor Pavšič Volkswagnov koncern je z znamko Škoda včeraj v Švici obrnil pomembno poglavje v ponudbi novih avtomobilov in na trgu elektromobilnosti. Novi model epiq je dolg 4,1 metra ter bo pomenil novo vstopno točko za Škodine električne avtomobile in morda tudi kompaktne križance na splošno. To je tudi Škodina izvedba tistega, kar bodo pri Volkswagnu kmalu poznali pod oznako ID.cross.

Zakaj je ta avtomobil pomemben in bo neposredno vplival tudi na slovenski trg? Epiq se bo namreč s pomočjo subvencije cenovno praktično izenačil (sicer predvsem v osnovni različici) s klasičnim bencinsko gnanim bratom kamiq, obenem pa bo v ponudbi nadomestil razred večjega elroqa z manjšo baterijo. To je na premieri v Zürichu za Siol.net potrdil Martin Jahn, član uprave Škode za področje prodaje in marketinga.

Poudarki:

Nov vstopni električni avtomobil za Škodo

Znotraj koncerna je epiq sorodni model prihajajočemu VW ID.cross

Od modela elroq je krajši za več kot 30 centimetrov

Epiq bo nadomestil različico elroqa z manjšo baterijo

Na voljo z dvema baterijama (37 in 51 kWh)

Prihod v Slovenijo jeseni z večjo baterijo, z manjšo pretežno v začetku 2027

Cene v Sloveniji od 26.700 evrov naprej (majhna baterija, osnovni paket opreme), majhna baterija z drugim paketom že skoraj 30 tisočakov

Epiq bo z manjšo baterijo upravičen vsaj do subvencije 7.200 evrov, pri večji pa to ni samoumevno

Škoda želi prihodnje leto v Sloveniji prodati vsaj okrog 450 epiqov

Manjšega električnega avtomobila pri Škodi še ne načrtujejo, vlogo cenovno najdostopnejšega modela bo imela še naprej bencinsko gnana fabia

Video – ogled avtomobila od zunaj in v notranjosti



Foto: Gregor Pavšič Prvi vtis za volanom epiqa? Nič ni pretresljivo novega in drugačnega, kar pa je dejansko dobro in tudi natanko tako, kot so si v Mladi Boleslavi želeli. Kljub električnemu pogonu avtomobil po njihovem prepričanju ne sme biti preveč drzen, drugačen in nenavaden, temveč mora vzbujati vtis velikoserijskega avtomobila z ustaljenimi smernicami.

Že znan volanski obroč, upravljanje z menjalnikom na desni strani volanskega obroča, možnost brezžičnega polnjenja telefona na sredini, na vrhu konzole pa osrednji zaslon. Del operacijskega sistema je visoka raven povezljivosti in tudi nadzora nad baterijo – pri tem seveda ne manjkata možnost ročne aktivacije predgretja baterije in podatek o trenutni razpoložljivi moči hitrega polnjenja.

Foto: Gregor Pavšič

Oblikovno epiq ne preseneča, temveč nadaljuje trenutni oblikovalski slog Škode. Epiq je manjši brat elroqa (razlika je več kot 30 centimetrov), a je kljub temu prostoren spredaj, na zadnji klopi in tudi v prtljažniku (475 litrov).

Na zadnjih sedežih je prostora dovolj, položaj nog je nekoliko višji in zato manj udoben za daljše vožnje. Marsikateri avtomobil tega segmenta ima podobne težave. Novost za Škodo je poleg pogona na zadnji kolesi (prvi njihov električni avtomobil s takim pogonom) tudi sprednji prtljažnik za polnilni kabel, ki pa zanimivo ne bo serijski, temveč doplačljiv.

Tako imenovani "frunk" je namreč dodatna plastična škatla pod sprednjim pokrovom, ki bo uporabna v primeru polnega prtljažnika. Ko bo ta prazen, je prostora v njem dovolj, dodatno pa je pod dnom še večja luknja.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Epiq bo v Slovenijo prišel letos jeseni, a najprej z večjo baterijo in zato tudi višjo ceno. To pomeni baterijo s kapaciteto 51 kilovatnih ur (kWh) in moč elektromotorja 155 kilovatov, cene pa bodo od 33.800 evrov (oprema essence) oz 36 tisoč evrov (oprema selection).

Pri manjši bateriji se bodo cene začele pri 26.700 evrih (moč elektromotorja 85 kilovatov), kjer bo na voljo le osnovna oprema essence, različica z manjšo baterijo in zmogljivejšim pogonom (99 kilovatov) pa bo stala dobrih 29 tisoč oziroma 32 tisoč evrov. To torej pomeni, da bo brez popustov cenovno privlačna (primerljiva z bencinskim kamiqom) predvsem osnovna različica epiqa. Pri preostalih različicah bo realna cena vsaj 30 tisočakov.

Letos naj bi v Sloveniji do konca leta registrirali okrog 80 epiqov, prihodnje leto pa vsaj okrog 450.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Avtomobil z manjšo baterijo tipa LFP, ki se tudi z vidika uporabnosti zdi kot najbolj primerna možnost, prihaja konec leta ali še verjetneje v začetku prihodnjega leta. Redna cena za ta avtomobil bo 26.700 evrov in vsaj v Sloveniji bo zanimivo videti, ali bodo ceno s popusti uspeli znižati na 25 tisočakov – to bo meja za najvišjo subvencijo 7.800 evrov (sicer 7.200 evrov).

Epiq bi torej s cenami bolje opremljenih različic lahko prišel tudi v prodajni presek pri segmentu večjega elroqa, a kot že rečeno, bodo pri Škodi to rešili z ukinitvijo elroqa z najmanjšo baterijo. Ta je trenutno v Sloveniji s to baterijo na voljo s ceno okrog 32 tisoč evrov in je bil vsaj zadnji mesec eden prodajnih hitov na trgu električnih vozil. Vlogo elroqa z manjšo baterijo bo prevzel prav epiq.

Cenovni izziv segmenta kompaktnih križancev in vprašanje, kdaj bo imela Škoda spet svojega "twinga"

Prav ta segment električnih vozil ostaja na zahtevni poti preboja na trgu. Izhodiščna cena je namreč privlačna in je tudi konkurenčna (sicer s subvencijo) z bencinsko gnanimi sorodnimi modeli, toda z nekaj več opreme in večjo baterijo cena preseže 30 tisočakov in nato se ti avtomobili znajdejo v družbi večjih avtomobilov – tu je tudi kar nekaj kitajske konkurence in na splošno je cenovni razred od 30 do 35 tisoč evrov vsaj v Sloveniji zelo natrpan.

Kaj pa še razred manjši električni avtomobil, kjer se danes kot psihološka meja postavlja cena okrog 20 tisočakov? Bi lahko pri Škodi izdelali naslednika modela citigo in svoj odgovor na renault twinga? Tak avtomobil so za zdaj pri koncernu napovedali le pri Volkswagnu s konceptom ID.every1.

"V prihodnosti bomo zagotovo potrebovali in imeli tudi tak avtomobil," je v Zürichu na naše vprašanje odgovoril Jahn. "Toda za zdaj še ne. Cene baterij so previsoke, da bi imel za nas tak avtomobil upravičen in za zdaj imamo pri cenovno najugodnejših avtomobilih v ponudbi še klasično fabio z bencinskim motorjem."