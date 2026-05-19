Kitajski predsednik Ši Džinping je med obiskom ameriškega predsednika Donalda Trumpa prejšnji teden v Pekingu po poročanju Financial Timesa dejal, da bi ruski predsednik Vladimir Putin lahko na koncu obžaloval invazijo na Ukrajino. To naj bi časniku razkrilo več virov blizu ameriške administracije. Po njihovih navedbah sta se voditelja v pogovorih dotaknila tudi vloge Rusije in poteka vojne v Ukrajini, pri čemer naj bi Trump izpostavil še možnost širšega usklajevanja med ZDA, Kitajsko in Rusijo. Ruski predsednik bo sicer danes na Kitajskem začel dvodnevni obisk.

Financial Times poroča, da naj bi kitajski predsednik Ši Džinping med nedavnim obiskom ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Pekingu, dejal, da bi lahko Vladimir Putin kmalu obžaloval odločitev za invazijo na Ukrajino, ki jo je sprožil februarja 2022. Viri blizu ameriške administracije po poročanju časnika izpostavljajo, da so bile za ameriško stran besede kitajskega voditelja nepričakovane, saj še nikoli doslej o vojni v Ukrajini ni podajal neposredne ocene Putina ali komentiral same odločitve o invaziji.

Eden od poznavalcev dogajanja na preteklih srečanjih je po navedbah časnika dejal, da so bili pogovori med Šijem in nekdanjim ameriškim predsednikom Joejem Bidnom sicer odkriti in neposredni, vendar kitajski voditelj takrat ni šel tako daleč, da bi osebno komentiral Putina ali vojno.

Putin na Kitajsko prihaja takoj po Trumpu

Ruski predsednik Vladimir Putin se spet odpravlja na obisk na Kitajsko. Foto: Reuters Razkritje prihaja tik pred Putinovim obiskom na Kitajskem, kjer naj bi se srečal s Šijem. Kitajska in Rusija naj bi obisk izkoristili za nadaljnje spodbujanje razvoja odnosov med državama, kar naj bi po navedbah tiskovnega predstavnika kitajskega zunanjega ministrstva Guo Jiakuna prineslo večjo stabilnost v svetu in pozitivno energijo.

Vojna v Ukrajini: Rusija naletela na zastoj in vse več dronov

Putin je invazijo na Ukrajino začel februarja 2022, kmalu po obisku Kitajske, ko sta s Šijem napovedala partnerstvo "brez omejitev". Njegov tokratni obisk se po navedbah besedila odvija tudi v času obletnice pogodbe o prijateljstvu, podpisane pred 25 leti.

Po oceni virov Financial Timesa so Rusi v Ukrajini naleteli na zastoj pri vojaških operacijah, pri čemer je Ukrajina vse učinkovitejša pri uporabi dronov za napade na ruske cilje, saj je njihov doseg vse večji.

Ukrajina je v nedeljo izvedla napade z droni na cilje v bližini Moskve. Predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da so bili napadi upravičeni po tem, ko je Rusija prejšnji teden izvedla obsežen zračni napad na Kijev.

Uradnih komentarjev ni

Kitajsko veleposlaništvo v Washingtonu se po navedbah Financial Timesa na prošnjo za komentar o Šijevih besedah ni odzvalo, prav tako komentarja niso želeli dati v Beli hiši. Trumpova administracija je sicer objavila informativni dokument o vrhu v Pekingu, vendar naj v njem ne bi bilo omemb Putina ali vsebine pogovorov o vojni v Ukrajini.