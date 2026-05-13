Katere blagovne znamke bodo zaznamovale poletje 2026?

Kot naš največji organ ima koža pomembno vlogo pri zaščiti telesa, hkrati pa je ogledalo našega počutja in skrbi zase. Poleti, ko je bolj izpostavljena kot kadarkoli prej, hitro pokaže, koliko pozornosti ji namenimo. Sonce, slana voda in visoke temperature lahko porušijo njeno ravnovesje, zato potrebuje premišljeno nego, takšno, ki jo ščiti, vlaži in podpira njeno naravno funkcijo.

A poletna nega ni zgolj nuja, temveč tudi užitek. Gre za občutek lahkotnih tekstur, ki se stopijo s kožo, za svežino, ki jo spremlja čez dan, in za vonje, ki v trenutku prikličejo spomin na brezskrbne dni. Prav v tem ravnovesju med zaščito, vlaženjem in čutnim doživetjem se skriva skrivnost kože, ki poleti ni le videti dobro, temveč se tudi dobro počuti.

Poletna nega kože: zakaj sta zaščita in vlaženje ključna

Foto: Notino Sonce, ki ga sicer povezujemo z dobrim počutjem, ima za kožo tudi manj prijazno plat. UV-žarki so eden glavnih dejavnikov prezgodnjega staranja kože, hkrati pa lahko ob dolgotrajni izpostavljenosti vplivajo na njeno zdravje. Prav zato zaščita pred soncem ni le estetska odločitev, temveč nujen korak, ki bi moral postati del vsakega dne, in sicer ne glede na to, ali smo na plaži ali sredi mesta.

A sonce ni edini poletni izziv za kožo. Visoke temperature, veter in stik z morsko ali klorirano vodo kožo dodatno izsušijo, zaradi česar hitreje izgublja vlago in lahko postane zategnjena, občutljiva ali celo razdražena. Če želimo ohraniti njen naravni sijaj in prožnost, ji moramo zato pomagati obnoviti ravnovesje in okrepiti njeno zaščitno bariero.

A pri poletni negi kože pogosto iščemo drugačne občutke kot v hladnejših mesecih. Težke, bogate teksture zamenjajo lahkotni, hitro vpojni izdelki, ki kožo pustijo svežo in neobremenjeno. Pomembno vlogo igrajo tudi vonji, med katerimi so poleti bolj zaželeni nežni, manj opazni, a hkrati dovolj obstojni, da nas spremljajo ves dan in poudarijo občutek sproščenosti.

Zanesljiva zaščita pred soncem za občutljivo kožo: La Roche-Posay Anthelios

Ko gre za zaščito kože, še posebej občutljive, je zaupanje v blagovno znamko izdelkov ključno. La Roche-Posay je blagovna znamka, ki svojo filozofijo gradi prav na tem, na tesnem sodelovanju z dermatologi in na formulah, ki so prilagojene tudi najbolj reaktivni koži. Njihov pristop je preudaren, osredotočen na bistvo: učinkovite sestavine, minimalistične formule in visoka toleranca, ki koži omogoča, da ostane v ravnovesju tudi v zahtevnejših pogojih.

V poletnih mesecih tako v ospredje stopa linija La Roche-Posay Anthelios, ki je zasnovana z mislijo na celovito zaščito pred soncem. Koža je tako zaščitena pred UVA- in UVB-žarki, ki so odgovorni tako za prezgodnje staranje kot tudi za globlje poškodbe kože. A tisto, kar linijo resnično loči od konkurence, ni le visoka stopnja zaščite, temveč občutek, ki ga pusti na koži. Gre za lahkotnost in udobje, ki omogočata, da na zaščito preprosto ne mislimo več.

Formule so razvite tako, da sledijo ritmu poletja. Odpornost proti vodi, znoju in pesku pomeni, da zaščita ostane zanesljiva tudi takrat, ko smo najbolj aktivni, torej na plaži, v gibanju ali med igro z otroki. Prav zato je primerna tudi za občutljivo otroško kožo, ki zahteva dodatno mero nežnosti in varnosti.

Vlaženje in zaščita v enem koraku: CeraVe za vsakodnevno poletno rutino

A tudi najbolj dosledna zaščita pred soncem je le del zgodbe. Koža poleti potrebuje še nekaj več, podporo, ki ji pomaga ohranjati vlago in krepiti njeno naravno zaščitno bariero. Prav tu pride do izraza pristop blagovne znamke CeraVe, ki temelji na razumevanju, kako koža deluje in kaj ji v resnici primanjkuje.

V središču njihovih formul so ceramidi, lipidi, ki so naravno prisotni v koži ter imajo ključno vlogo pri obnovi zaščitne plasti in zadrževanju vlage. Ko jih koži primanjkuje, ta hitreje izgublja prožnost in postane bolj občutljiva, kar je poleti še posebej opazno. CeraVe zato razvija izdelke v sodelovanju z dermatologi in z jasnim ciljem, da koži zagotavlja podporo tam, kjer jo ta najbolj potrebuje, in to na nežen, a učinkovit način.

V poletni rutini še posebej izstopata losjona CeraVe Invisible Hydrating Sunscreen SPF 50+ in SPF 30, ki združujeta zaščito in nego v enem samem koraku. Gre za praktično rešitev za vsak dan, ko si želimo preprostosti, a brez kompromisov. Oba izdelka zagotavljata visoko zaščito pred UV-žarki, hkrati pa koži zagotavljata dolgotrajno, do 24-urno vlaženje in pomagata krepiti njeno zaščitno bariero.

Lahka, nemastna tekstura se hitro vpije in na koži ne pušča belih sledi, zato sta primerna tako za obraz kot telo in za vse tipe kože, tudi občutljivo. V poletnih dneh, ko želimo manj plastenja in več učinkovitosti, takšen pristop pomeni pravo ravnovesje. Manj korakov, a več koristi za kožo, ki ostane zaščitena, navlažena in pripravljena na vse, kar prinese dan.

Poletne dišave in razvajanje telesa: Sol de Janeiro

Tisti brezskrbni trenutki, ko koža diši po soncu, ko se gibamo lahkotneje in ko si dovolimo več sproščenosti, so pravzaprav bistvo poletja. In prav to filozofijo uteleša Sol de Janeiro, blagovna znamka, ki črpa navdih iz brazilske kulture: samozavestne, odprte in polne veselja do življenja. Lepota telesa tu ni ideal, temveč občutek, da se v svoji koži dobro počutimo.

Foto: Notino Njihova najnovejša odišavljena pršila za telo in lase so kot majhni poletni pobegi v steklenički. Cheeky Biquíni deluje igrivo in zapeljivo, s sadno svežino, ki spominja na sočne poletne sadeže in mehko toplino sonca na koži. Limonada Gelada prinaša popolnoma drugačno energijo, osvežujočo, skoraj poživljajočo, kot požirek ledeno hladne pijače sredi vročega dne, z rahlo kremasto noto, ki zaokroži celotno izkušnjo. Refresco Paraíso pa je bolj zelen in zračen, kot sprehod ob obali, kjer se prepletajo vonji rastlinja, morja in toplega vetra.

Gre za dišave, ki niso vsiljive, temveč nas spremljajo subtilno, kot podaljšek poletnega razpoloženja, ki ga nosimo s seboj, kamorkoli gremo. Lahko jih uporabimo čez dan za osvežitev ali kot zaključek nege, ko želimo dodati še tisti zadnji, skoraj neviden dotik.

Za tiste, ki si želijo celostnega razvajanja, je tu tudi Body Cream Discovery Set – kolekcija mini krem, ki omogoča raziskovanje različnih tekstur in značilnih dišav znamke. Bogate, a še vedno prijetno vpojne formule kožo nahranijo, zmehčajo in ji povrnejo občutek udobja, obenem pa jo ovijejo v prepoznavne, tople in rahlo sladke vonje, ki ostanejo na koži še dolgo po nanosu.

Poletna nega kože je v svojem bistvu preprosta, a hkrati celostna. Začne se z zaščito, ki kožo varuje pred škodljivimi vplivi sonca, nadaljuje z vlaženjem, ki ohranja njeno ravnovesje, konča pa z občutkom užitka, v teksturah, ki se stopijo s kožo, in v vonjih, ki nas spremljajo ves dan.

Ko si vzamemo čas zase in izberemo izdelke, ki podpirajo potrebe naše kože, postane vsakdanja rutina nekaj več. Postane trenutek skrbi zase, ki prinaša občutek samozavesti, lahkotnosti in dobrega počutja.

