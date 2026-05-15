Rim teniški globus

Petek, 15. 5. 2026, 22.31

Teniški globus, 15. maj

Ruud v finalu Rima, Sinnerja in Medvedjeva ustavil dež

Casper Ruud | Casper Ruud je v polfinalu Rima končal pohod Luciana Darderija. | Foto Reuters

Norvežan Casper Ruud je prvi finalist teniškega turnirja masters 1000 v Rimu. V polfinalu je gladko s 6:1 in 6:1 ugnal Italijana Luciana Darderija. Drugi finalist bo bržkone znan v soboto. Dvoboj med Italijanom Jannikom Sinnerjem in Rusom Danilom Medvedjevom je namreč pri izidu 6:2, 5:7, 4:2 prekinil dež.

Jannik Sinner
Sportal Izboljšal Đokovićev presežek in pojasnil: Ne igram za rekorde

Ruud, 23. nosilec turnirja, je proti pet mest višje postavljenemu Italijanu potreboval za zmago le 65 minut, kar je svojevrstno presenečenje, saj je Darderi pred tem na turnirju odpravil tudi Nemca Aleksandra Zvereva. Tudi ta dvoboj je prekinil dež.

Tekmeca v finalu Ruud, ki bo igral za 15. naslov v karieri, še čaka.

Tega bo dalo nadaljevanje zaradi dežja prekinjenega dvoboja med prvopostavljenim Sinnerjem in sedemopostavljenim Medvedjevom. Sprva je kazalo na gladko zmago Italijana, ki je za prvi niz potreboval vsega 32 minut. Debelo uro se je nato vlekel drugi, kjer je Rus povedel s 3:0, Sinner pa izenačil, v 12. igri pa je Medvedjev tekmecu še enkrat odvzel servis.

V tretjem nizu je Rus izgubil tretjo igro in Sinner bo skušal prednost obdržati do konca, da si priigra priložnost za šesto zaporedno zmago na turnirjih serije masters 1000.

Rim, masters ATP(8,23 milijona evrov):

Polfinale:
Casper Ruud (Nor/23) - Luciano Darderi (Ita/18) 6:1, 6:1;
Jannik Sinner (Ita/1) - Danil Medvjedev (Rus/7) 6:2, 5:7, 4:2 (prekinjeno zaradi dežja).

