Nova era Vojne zvezd: Mandalorec in Grogu kmalu v naših kinih

Preden nova velika pustolovščina iz galaksije daleč stran zavzame velika platna po vsem svetu, so ustvarjalci in igralska zasedba filma Vojna zvezd: Mandalorec in Grogu film premierno predstavili v Hollywoodu.

Igralska zasedba in ustvarjalci filma studia Lucas film Vojna zvezd: Mandalorec in Grogu so se včeraj sprehodili po veliki rdeči preprogi na Hollywood Blvd., preden so se odpravili v TCL Chinese Theatre IMAX na svetovno premiero filma.



Prisotni so bili Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jonny Coyne, Steve Blum, Hemky Madera, Brendan Wayne, Lateef Crowder, Jon Favreau (režiser/soscenarist/producent), Dave Filoni (soscenarist/producent), Noah Kloor (soscenarist), Kathleen Kennedy (producentka), Ian Bryce (producent), Ludwig Göransson (skladatelj), John Knoll (nadzornik vizualnih učinkov), Andrew L. Jones (scenograf) in Doug Chiang (scenograf).



Pridružili so se jim tudi številni gostje, mnogi iz vesolja Vojne zvezd, med njimi Ming-Na Wen, Manny Jacinto, Timothy Olyphant, Katee Sackhoff, Clancy Brown, Ahmed Best, Eman Esfandi in Emily Swallow ter številni drugi.

Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

Zlobni Imperij je padel, imperialni vojskovodje pa ostajajo razkropljeni po galaksiji. Medtem ko si mlada Nova republika prizadeva zaščititi vse, za kar se je boril Upor, je za pomoč zaprosila legendarnega mandalorskega lovca na glave Dina Djarina (Pedro Pascal) in njegovega mladega vajenca Groguja.

Film Vojna zvezd: Mandalorec in Grogu je režiral Jon Favreau, scenarij so napisali Jon Favreau, Dave Filoni in Noah Kloor, producenti pa so Kathleen Kennedy, p.g.a., Ian Bryce, p.g.a., Jon Favreau, p.g.a., in Dave Filoni, p.g.a. Izvršni producenti so Karen Gilchrist, John Bartnicki in Carrie Beck. Glasbo je ustvaril Ludwig Göransson.

Film Vojna zvezd: Mandalorec in Grogu v slovenske kinematografe prihaja 20. maja, vstopnice pa so že v prodaji. Pripravite se na novo veliko pustolovščino iz legendarnega sveta Vojne zvezd in si pravočasno zagotovite svoj sedež — tega filmskega dogodka preprosto ne smete zamuditi!



Distributer filma je Blitz Film & Video Distribution.

