Coco Gauff Elina Svitolina Danil Medvedjev Jannik Sinner WTA ATP teniški globus

Teniški globus, 16. maj

Ukrajinka najboljša v večnem mestu, Sinner se je prebil v finale

Jannik Sinner | Jannik Sinner se je uvrstil v nedeljski finale. | Foto Reuters

Prvi igralec sveta Jannik Sinner se je uvrstil v finale teniškega mastersa v Rimu. V nadaljevanju partije, ki je bila v petek zvečer prekinjena zaradi dežja, je Italijan premagal Rusa Danila Medvedjeva s 6:2, 5:7 in 6:4. Ukrajinka Elina Svitolina je zmagovalka teniškega turnirja serije masters 1000 v Rimu. V finalu je bila boljša od Američanke Coco Gauff z 2:1 v nizih.

Italijan se bo v finalu proti Norvežanu Casperju Ruudu potegoval za šesti zaporedni naslov na turnirjih serije masters in zadnjega od skupno devetih, ki mu še manjka v zbirki. Doslej je vse osvojil le Novak Đoković.

Jannik Sinner si je danes 33. zaporedno zmago na mastersih in 28. na turnirjih ATP zagotovil v petnajstih minutah, potem ko je bil dvoboj v petek prekinjen pri rezultatu 4:2 v tretjem nizu. Štiriindvajsetletni Južni Tirolec lahko v finalu v nedeljo, ki se bo začel ob 17. uri, postane tudi prvi domači zmagovalec turnirja v Rimu po Adrianu Panatti leta 1976.

Njegov tekmec v finalu, 23. nosilec turnirja, ki bo igral za 15. naslov v karieri, je v polfinalu v petek ekspresno odpravil domačina Luciana Darderija s 6:1, 6:1.

Ruud je za zmago potreboval le 65 minut, kar je svojevrstno presenečenje, saj je Darderi pred tem na turnirju odpravil tudi Nemca Alexandra Zvereva. Tudi ta dvoboj je prekinil dež.

Svitolina že tretjič najboljša v Rimu

Elina Svitolina je osvojila turnir v Rimu. | Foto: Reuters Elina Svitolina je osvojila turnir v Rimu. Foto: Reuters Ukrajinka Elina Svitolina je zmagovalka teniškega turnirja serije masters 1000 v Rimu. V finalu je bila boljša od Američanke Coco Gauff z 2:1 v nizih. Za enaintridesetletno Svitolino je to tretji naslov v Rimu (2017, 2018), peti na turnirjih masters in 20. turnir WTA.

Dvaindvajsetletna Američanka, sicer branilka zmage na prihajajočem Roland Garrosu, je letos še brez naslova, skupno pa je v karieri osvojila dvanajst turnirjev WTA. Tudi lani je v Rimu pokleknila na zadnji stopnički.

Elina Svitolina je odpravila Coco Gauff v treh nizih. | Foto: Reuters

To je bil šesti dvoboj teh dveh igralk. Zadnje tri letos je dobila Ukrajinka; bila je boljša v četrtfinalu Australian Opna in v polfinalu Dubaja. Svitolina v finalih turnirjev masters še ni izgubila, prav tako pa je stoodstotna v finalih na pesku (7-0).

Rim, masters ATP (8,23 milijona evrov):

- polfinale:
Casper Ruud (Nor/23) - Luciano Darderi (Ita/18) 6:1, 6:1;
Jannik Sinner (Ita/1) - Danil Medvjedev (Rus/7) 6:2, 5:7, 6:4.

