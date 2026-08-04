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Avtor:
K. M.

Torek,
4. 8. 2026,
14.44

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Zoran Janković kopališče Ljubljana Mestna občina Ljubljana

Torek, 4. 8. 2026, 14.44

1 minuta

Janković ponuja brezplačno osvežitev na ljubljanskih kopališčih

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vevče | Brezplačna osvežitev je na voljo tudi v lani odprtem kopališču Vevče. | Foto STA

Brezplačna osvežitev je na voljo tudi v lani odprtem kopališču Vevče.

Foto: STA

Zaradi visokih temperatur in vročinskega vala je od danes vstop na vsa mestna kopališča JZ Šport Ljubljana brezplačen, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Brezplačna osvežitev je na voljo na mestnih kopališčih Kolezija, Kodeljevo, Ilirija in Vevče, s katerimi upravlja Šport Ljubljana.

Brezplačen vstop velja do zapolnitve varnostnih zmogljivosti posameznega bazena. Obiskovalcem priporočajo, da se na kopališča odpravijo nekoliko prej, saj po doseženi največji dovoljeni kapaciteti vstop zaradi varnostnih razlogov ne bo več mogoč.

Najbolj obiskano kopališče Kolezija

V Javnem zavodu Šport Ljubljana so za STA pojasnili, da se v času vročinskega vala v primerjavi z običajnimi poletnimi dnevi število obiskovalcev poveča za približno 50 odstotkov. Po zadnjih podatkih je sicer najbolj obiskano Kopališče Kolezija. "Kopališča v vročih dneh predstavljajo priljubljeno možnost za osvežitev, sprostitev in aktivno preživljanje prostega časa," so zapisali.

Temperatura vode je običajno okoli 26 stopinj Celzija, ob daljših obdobjih visokih temperatur in sončnega vremena pa se lahko segreje tudi do približno 28 stopinj Celzija. Dodali so, da vode praviloma ne ohlajajo.

Pojasnili so še, da je na vseh kopališčih obiskovalcem na voljo gostinska ponudba z osvežilnimi pijačami in hrano. Naravno senco dreves dopolnjujejo z brezplačnimi senčniki, zato imajo obiskovalci na vseh lokacijah zagotovljene primerne pogoje tudi v vročih dneh. Na posameznih kopališčih pa ponujajo tudi različne športne aktivnosti.

Ukrep velja do preklica 

Ukrep Mestne občine Ljubljana in Javnega zavoda Šport Ljubljana za brezplačen vstop na kopališča velja do konca vročinskega vala oziroma do preklica, ki bo usklajen z napovedmi Agencije RS za okolje (ARSO).

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