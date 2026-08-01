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Avtor:
STA

Sobota,
1. 8. 2026,
19.50

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teniški globus

Sobota, 1. 8. 2026, 19.50

33 minut

Teniški globus, 1. avgust

Andreja Klepač v Washingtonu klecnila na zadnji stopnici

Avtor:
STA

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Andreja Klepač | Andreja Klepač je izgubila v finalu Washingtona. | Foto Guliverimage

Andreja Klepač je izgubila v finalu Washingtona.

Foto: Guliverimage

Slovenka Andreja Klepač in njena japonska teniška partnerica Makoto Ninomiya sta v velikem finalu turnirja WTA 500 v Washingtonu morali priznati premoč Kanadčanki Erin Routliffe in Indonezijki Aldili Sutjiadi, ki sta po uri in 12 minutah zmagali s 6:4 in 6:1.

Andreja Klepač
Sportal Andreja Klepač v polfinalu dvojic v Washingtonu

Že 40-letna Koprčanka se je v ameriški prestolnici prvič po turnirju v Charlestonu 2022 uvrstila v finale turnirja serije WTA 500. Takrat je turnir s Poljakinjo Magdo Linette tudi osvojila.

Klepač in osem let mlajša teniška igralka iz dežele vzhajajočega sonca sta v polfinalu turnirja z nagradnim skladom 1,4 milijona evrov ugnali Indonezijko Janice Tjen in Kitajko Shuai Zhang.

V uvodnem krogu jima nista bili kos Američanki Carolyn Ansari in Lea Ma, v četrtfinalu pa sta premagali še Italijanko Saro Errani in Američanko Nicole Melichar-Martinez, sicer prvi nosilki turnirja v Washingtonu.

V posamični konkurenci sta polfinalna para Jessica Pegula (ZDA) - Dijana Šnajder (Rusija) ter Naomi Osaka (Japonska) - Alexandra Eala (Filipini).

Francoz in Kanadčan za zmago v Mehiki

Francoz Arthur Gea je v prvem polfinalu teniškega turnirja v mehiškem Los Cabosu premagal Colemana Wonga iz Hongkonga s 7:6 (7) in 6:3. Nato je v drugem obračunu Kanadčan Denis Shapovalov, osmi nosilec, s 6:3, 5:7 in 6:4 izločil petega nosilca tekmovanja Camerona Norrieja iz Velike Britanije.

Enaindvajsetletni Gea še ni osvojil turnirja ATP in bo tudi prvič igral v finalu. Trenutno je na 127. mestu svetovne lestvice, kar je tudi najvišje v karieri. Štiri naslove je doslej osvojil šest let starejši Shapovalov. Pred slabimi šestimi leti je bil že deseti igralec sveta, tretji najboljši Kanadčan doslej. Ta čas je na 39. mestu ATP.

Los Cabos, ATP 250 (800 tisoč evrov):

Polfinale:
Arthur Gea (Fra) - Coleman Wong (HKo) 7:6 (7), 6:3;
Denis Shapovalov (Kan/8) - Cameron Norrie (VBr/5) 6:3, 5:7, 6:4;

Washington, ATP 500 (2.100.000 evrov):

Četrtfinale:
Brandon Nakashima (ZDA) - Alex de Minaur (Avs/1) 7:6 (5), 6:4;
Taylor Fritz (ZDA/3) - Alex Michelsen (ZDA) 6:1, 3:6, 7:6 (6);
Rafael Jodar (Špa) - Lorenzo Musetti (Ita/4) 1:6, 6:1, 6:4;
Alejandro Tabilo (Čil) - Ben Shelton (ZDA/2) 4:6, 7:5, 6:4;

Washington, WTA 500 (1.400.000 evrov):

Četrtfinale:
Jessica Pegula (ZDA/1) - Ana Kalinskaja (Rus/5) 6:3, 7:5;
Dijana Šnajder (Rus/4) - Ljudmila Samsonova (Rus) 6:3, 6:4;
Naomi Osaka (Jap/3) - Elisabetta Cocciaretto (Ita) 4:6, 6:4, 6:3;
Alexandra Eala (Fil) - Jelina Svitolina (Ukr/2) 6:3, 6:4;

Memphis, WTA 250 (250.000 evrov):

Četrtfinale:
Kristina Ljutova (Rus) - Caty McNally (ZDA/6) 6:3, 6:4;
Elvina Kalieva (ZDA) - Peyton Stearns (ZDA/7) 6:1, 2:6, 6:3;
Darja Vidmanova (Češ) - Katie Volynets (ZDA) 6:4, 6:7 (5), 6:1;
Renata Zarazua (Meh) -t Anastasija Zaharova (Rus) 6:4, 6:0.

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