Andreja Klepač v Washingtonu klecnila na zadnji stopnici

Slovenka Andreja Klepač in njena japonska teniška partnerica Makoto Ninomiya sta v velikem finalu turnirja WTA 500 v Washingtonu morali priznati premoč Kanadčanki Erin Routliffe in Indonezijki Aldili Sutjiadi, ki sta po uri in 12 minutah zmagali s 6:4 in 6:1.

Že 40-letna Koprčanka se je v ameriški prestolnici prvič po turnirju v Charlestonu 2022 uvrstila v finale turnirja serije WTA 500. Takrat je turnir s Poljakinjo Magdo Linette tudi osvojila.

Klepač in osem let mlajša teniška igralka iz dežele vzhajajočega sonca sta v polfinalu turnirja z nagradnim skladom 1,4 milijona evrov ugnali Indonezijko Janice Tjen in Kitajko Shuai Zhang.

V uvodnem krogu jima nista bili kos Američanki Carolyn Ansari in Lea Ma, v četrtfinalu pa sta premagali še Italijanko Saro Errani in Američanko Nicole Melichar-Martinez, sicer prvi nosilki turnirja v Washingtonu.

V posamični konkurenci sta polfinalna para Jessica Pegula (ZDA) - Dijana Šnajder (Rusija) ter Naomi Osaka (Japonska) - Alexandra Eala (Filipini).

Francoz in Kanadčan za zmago v Mehiki

Francoz Arthur Gea je v prvem polfinalu teniškega turnirja v mehiškem Los Cabosu premagal Colemana Wonga iz Hongkonga s 7:6 (7) in 6:3. Nato je v drugem obračunu Kanadčan Denis Shapovalov, osmi nosilec, s 6:3, 5:7 in 6:4 izločil petega nosilca tekmovanja Camerona Norrieja iz Velike Britanije.

Enaindvajsetletni Gea še ni osvojil turnirja ATP in bo tudi prvič igral v finalu. Trenutno je na 127. mestu svetovne lestvice, kar je tudi najvišje v karieri. Štiri naslove je doslej osvojil šest let starejši Shapovalov. Pred slabimi šestimi leti je bil že deseti igralec sveta, tretji najboljši Kanadčan doslej. Ta čas je na 39. mestu ATP.