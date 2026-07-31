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Avtor:
B. B.

Petek,
31. 7. 2026,
8.23

Osveženo pred

5 minut

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Natisni članek

Natisni članek
teniški globus

Petek, 31. 7. 2026, 8.23

5 minut

Teniški globus,31. 7.

Konec zgodbe za 17-letnika

Avtor:
B. B.

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Cruz Hewitt | Cruz Hewitt je velik up svetovnega tenisa. | Foto Reuters

Cruz Hewitt je velik up svetovnega tenisa.

Foto: Reuters

Alex de Minaur je na turnirju v Washingtonu brez večjih težav opravil z enim največjih teniških upov. Branilec naslova je v osmini finala s 6:2 in 6:3 premagal 17-letnega Cruza Hewitta, sina nekdanjega prvega igralca sveta Lleytona Hewitta.

Po dvoboju je Avstralec priznal, da je bilo igrati proti sinu svojega dobrega prijatelja nekaj posebnega. Dvoboj je trajal eno uro. "Bilo je res nenavadno. Vedel sem, da se bova nekoč srečala na turneji, nisem pa pričakoval, da že ta teden. Vesel sem zmage, a prepričan sem, da naju v prihodnosti čaka še veliko medsebojnih dvobojev," je povedal De Minaur, ki ga v četrtfinalu čaka Brandon Nakashima.

* Washington, ATP 500 (2.100.000 evrov):
- 2. krog:
Brandon Nakashima (ZDA) - Jakub Menšik (Češ/7) 7:6 (5), 3:6, 6:4;
Alex De Minaur (Avs/1) - Cruz Hewitt (Avs) 6:2, 6:3;
Alejandro Tabilo (Čil) - Terence Atmane (Fra) 6:3, 7:6 (6);
Ben Shelton (ZDA/2) - Ugo Humbert (Fra) 6:7 (3), 6:3, 6:4;

* Los Cabos, ATP 250 (800.000 evrov):
- četrtfinale:
Arthur Gea (Fra) - Francisco Cerundolo (Arg/3) 6:7 (11), 6:4, 6:0;
Coleman Wong (Hkg) - Jenson Brooksby (ZDA) 6:1, 7:5;

* Washington, WTA 500 (1.400.000 evrov):
2. krog:
Ana Kalinska (Rus/5) - Janice Tjen (Idn) 1:6, 6:3, 7:6 (7);
Jessica Pegula (ZDA/1) - Magdalena Frech (Pol) 3:6, 6:3, 6:0;
Diana Šnajder (Rus/4) - Anastasia Potapova (Avt) 6:1, 6:2;
Elina Svitolina (Ukr/2) - Polina Kudermetova (Uzb) 7:6 (4), 6:4;

* Memphis, WTA 250 (250.000 evrov):
2. krog:
Kristina Ljutova (Rus) - Maya Joint (Avs) 3:6, 6:3, 6:3;
Catherine Mcnally (ZDA/6) - Yexin Ma (Kit) 6:2, 6:3;
Peyton Stearns (ZDA/7) - Tatjana Prozorova (Rus) 6:1, 6:2;
Darja Vidmanova (Češ) - Sloane Stephens (ZDA) 6:2, 6:4.

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