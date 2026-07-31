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Avtorji:
B. B., STA

Petek,
31. 7. 2026,
9.56

Osveženo pred

13 minut

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Natisni članek
Gianni Infantino FIFA UEFA

Petek, 31. 7. 2026, 9.56

13 minut

Fifa

Po grožnjah z bojkotom je Fifa popustila

Avtorji:
B. B., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Gianni Infantino | Foto Reuters

Foto: Reuters

Nogometni svet se še ni pomirili po ideji predsednika Mednarodne nogometne zveze Giannija Infantina, da bi v organizacijo svetovnih prvenstev in drugih največjih tekmovanj z novoustanovljenim podjetjem pripeljal zasebne vlagatelje. Infantino zdaj opozarja, da razume vse pomisleke in da bodo vse spremembe del odprtega in demokratičnega procesa.

Fifa odgovarja na očitke: O vsem bodo odločale članice

"Prisluhnili smo odzivom in pomislekom, ki so jih izrazile posamezne konfederacije glede predlagane ustanovitve družbe Fifa Forward Enterprise (FFE). Načrtovani proces posvetovanja je bil moten zaradi netočnih medijskih poročil. Postopek bomo nadaljevali, da bo vsaka članica Fife lahko glasovala na podlagi predstavljenih dejstev," so zapisali pri Fifi.

fifa | Foto: Reuters Foto: Reuters

Obljubljajo milijone, a zasebnega kapitala naj ne bi spustili do oblasti

Na Mednarodni nogometni zvezi so obrnili ploščo in pred zasebne vlagatelje postavili članice Fife ter jim obljubljajo, da bi te z novim podjetjem "imele možnost postati dejanske soudeleženke pri izkoriščanju komercialnih priložnosti nogometa v svojih državah, pri čemer to ne bi ogrozilo niti duha niti sistema upravljanja Fife oziroma nogometa."

Kritikom odgovarjajo tudi, "da nobena posamezna organizacija ne more trditi, da zastopa vseh 211 članic Fife in da mora biti vsaki posamični članici omogočeno, da sodeluje pri oblikovanju svoje prihodnosti."

Za FFE so dodali, da bi jo trajno lastniško obvladovala in nadzorovala Fifa, sredstva pa bi se delila med vse članice ter jim omogočila pomembne naložbe v razvoj nogometa doma. Po tem predlogu bi "z učinkovitejšim upravljanjem komercialnih dejavnosti vsaka članica v obdobju med letoma 2027 in 2030 prejela po 20 milijonov ameriških dolarjev razvojnih sredstev iz programa Fifa Forward, ne glede na to, ali bo ta predlog podprla ali ne."

Brez podpore večine projekta ne bo

Na Fifi prav tako pravijo, da FFE ne bodo ustanovili, če ga večina članic Fife ne bo podprla, zdaj predstavljena zamisel pa je v prvi vrsti izhodišče posvetovalnega procesa.

Fifa je v torek napovedala oblikovanje hčerinske družbe FFE, ki naj bi nogometu zagotovila več kot štiri milijarde dolarjev svežega kapitala. Glavni očitek novici je bilo dejstvo, da je to storila brez posvetovanja s članicami, pa tudi strah pred vplivom na nogomet, ki bi ga pridobili zasebni vlagatelji, saj podrobnosti niso znane.

Aleksander Čeferin | Foto: Guliverimage Aleksander Čeferin Foto: Guliverimage

Čeferin zbral odpor, Uefa zagrozila z bojkotom

Kritike so se stopnjevale in Evropska nogometna zveza (Uefa) je v četrtek celo zagrozila z bojkotom vseh tekmovanj Fife, če bo ta vztrajala pri svojem projektu. "Evropska pozicija je jasna. Nikoli ne bomo dali svojega glasu temu modelu. Nihče nima moralne pravice, da prodaja nekaj, kar samo upravlja za naslednje generacije," so med drugim zapisali pri Uefi

Slovenski predsednik Aleksander Čeferin je v 48 urah organiziral enoten odpor proti nepreglednim napovedim Fife in napovedal, da bo Uefa vztrajala pri svojem stališču vse dokler Fifa ne zavrže svoje ideje o vključitvi zasebnega kapitala v šport.

Nekateri poznavalci ozadja pišejo, da je Uefa pod vodstvom Čeferina postavila tudi izhodišče, da Infantinu prepreči, da se preko novega podjetja dolgoročno postavi nad nogomet in da se bo ta prav zaradi svoje ideje o FFE moral od predsedniškega mesta morda posloviti prej, kot bi si to želel.

Časa za zgladitev spora je malo. Že septembra bo Poljska gostila svetovno prvenstvo nogometašic do 20 let, oktobra se bodo nadaljevale kvalifikacije za žensko SP 2027 v Braziliji in nogometu ob vztrajanju evropskega bojkota grozi kaos.

Concacaf | Foto: Guliverimage Concacaf Foto: Guliverimage

Uefa ni osamljena, Fifa pa še vedno skriva podrobnosti

A ne le Uefa, tudi Concacaf, ki združuje Severno in Srednjo Ameriko ter Karibe, nasprotuje novemu modelu. Skupaj z Uefo združujeta 96 od 211 glasov članic Fife. Ta se je takoj nato odzvala z obljubo o demokratičnem procesu in trditvijo, da nogometa ne prodaja. Še vedno v svojem pisanju ni predstavila prav nobene podrobnosti načrtovanega modela delovanja FFE.

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