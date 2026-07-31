Čeprav je bil Primož Roglič na specializiranih kolesarskih spletnih straneh sprva naveden na startnem seznamu ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe za sobotno Klasiko San Sebastian, slovenskega zvezdnika na startu 45. izvedbe španske enodnevne dirke ne bo. Glavni adut nemške zasedbe bo Remco Evenepoel, ki bo napadal rekordno četrto zmago.

Belgijec, ki je letošnjo Dirko po Franciji končal na visokem drugem mestu, velja za prvega favorita zahtevne baskovske klasike. V San Sebastianu je slavil že trikrat, in sicer v letih 2019, 2022 in 2023. Če bi zmagal še četrtič, bi na večni lestvici prehitel španskega kolesarja Marina Lejarreto, ki je prav tako zbral tri zmage.

Remco Evenepoel si kljub napornemu Touru še ni privoščil pravega počitka. Poudaril je, da želi ostati povsem osredotočen do sobote, šele po Klasiki San Sebastian pa si bo vzel čas za oddih.

Omenjena dirka ima v njegovi karieri zelo pomembno mesto, saj je prav tam leta 2019, pri komaj 19 letih, dosegel prvo zmago na dirki svetovne serije in se dokončno predstavil širši kolesarski javnosti.

Na poti do zgodovinskega uspeha mu bodo pomagali Gianni Moscon, Giulio Pellizzari, Maxim Van Gils, Haimar Etxeberria, Emil Herzog in Daniel Martínez.

Med najnevarnejšimi tekmeci Evenepoela bodo lanski zmagovalec Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Jhonatan Narváez, Jan Christen (oba UAE Emirates), Lenny Martínez in domačin Pello Bilbao (oba Bahrain Victorious). Visoko lahko posežejo tudi Felix Gall, Carlos Rodríguez, Mikel Landa, Enric Mas, Matteo Jorgenson in Ben Healy.

Na startni listi je tudi mladi slovenski kolesar Jakob Omrzel, član ekipe Bahrain Victorious. Nekdanji vrhunski kolesar, danes trener v KK Novo mesto, Srečko Glivar je pred dnevi v podkastu Tour 202 napovedal, da bo na startu tudi njegov sin Gal Glivar, član ekipe Alpecin–Premier Tech, ki ga tako kot Rogliča 22. avgusta čaka začetek Dirke po Španiji.

Kolesarje v soboto, 1. avgusta, čaka 221,1 kilometra dolga trasa z več kot 4.150 višinskimi metri in sedmimi kategoriziranimi vzponi. Med ključnimi točkami dirke bodo vzponi na Jaizkibel, Erlaitz in Murgil Tontorro, ki bi lahko odločil zmagovalca tik pred spustom proti cilju v San Sebastianu.

Roglič naj bi pred Vuelto nastopil na Dirki po Burgosu

Roglič naj bi se v tekmovalni ritem vrnil na Dirki po Burgosu, ki bo na sporedu med 4. in 8. avgustom, nato pa ga čaka glavni cilj drugega dela sezone, Dirka po Španiji. Vuelta se bo začela 22. avgusta v Monaku in končala 13. septembra v Granadi, štirikratni zmagovalec pa bo lovil rekordno peto skupno zmago.

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