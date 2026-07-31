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Avtor:
STA

Petek,
31. 7. 2026,
9.50

Osveženo pred

29 minut

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Natisni članek
Pia Babnik Pia Babnik golf

Petek, 31. 7. 2026, 9.50

29 minut

Golf

Pia Babnik po prvem dnevu OP Velike Britanije v zgornji polovici lestvice

Avtor:
STA

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Pariz 2024 golf Pia Babnik | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Slovenska golfistka Pia Babnik si po uvodnem dnevu zadnjega velika turnirja sezone, odprtega prvenstva Velike Britanije, deli 37. mesto. Dvaindvajsetletnica je prvih 18 lukenj sklenila z enim udarcem nad parom igrišča. V vodstvu po prvem dnevu majorja na igrišču Royal Lytham & St. Annes v bližini Blackpoola je Tajka Jeeno Thitikul.

Thitkul, druga igralka na svetovni lestvici, je četrtek končala z rekordnimi sedmimi udarci pod parom igrišča, 64 udarcev je najnižji rezultat v zgodovini ženskega OP Velike Britanije na tem prizorišču ob zahodni angleški obali.

Triindvajsetletna Tajka je zbrala dva udarca manj od preostalih tekmic. Na drugem mestu ji s petimi udarci pod parom sledita Južnokorejka Haeran Ryu in Japonka Shiho Kuwaki. Ryu sicer lovi zgodovinski tretji zaporedni naslov na turnirjih major, pred tem je dobila prvenstvo PGA v Minnesoti in prvenstvo Evian v Franciji.

Četrto mesto si s štirimi udarci pod parom delita Američanka Yealimi Noh in Francozinja Celine Boutier. Babnik si deli 37. mesto z enim udarcem nad parom igrišča.

Številka ena ženskega golfa Nelly Korda je prvi dan končala z dvema udarcema nad parom in si deli 53. mesto. Tudi Američanka lovi tretji letošnji major, potem ko je že osvojila prvenstvo Chevron in OP ZDA.

Letošnja sezona je sicer prva v zgodovini golfa, v kateri sta dva igralca ali igralki osvojili po več turnirjev major. Le šest igralcev je doslej osvojilo tri največje turnirje v eni sezoni, nazadnje je to uspelo Južnokorejki Park In-bee leta 2013.

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