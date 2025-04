Čuječnost in osredotočenost s Saro Isaković

V današnjem svetu, kjer so tehnologija in spletne razvedrilne vsebine neločljiv del vsakdana, se pogosto vprašamo, kako to vpliva na naše življenje in počutje . V nedavnem podkastu Uživajmo pametno sta voditelj Nik Škrlec in gostja Sara Isaković razpravljala o tej temi in poudarila pomen zavestne rabe tehnologije. Zavedati se moramo, da s samo tehnologijo ni nič narobe, treba pa je nadzorovati njeno rabo.

V podkastu je Sara Isaković, dobitnica srebrne olimpijske kolajne v plavanju, delila svoje izkušnje in poglede na to, kako tehnologija vpliva na naše življenje. Njeni vpogledi ponujajo dragoceno lekcijo o tem, kako ohraniti ravnovesje med rabo spletnih razvedrilnih vsebin in kakovostnim življenjem.

Vabljeni k poslušanju celotnega podkasta:

Sara Isaković: "Osredotočimo se na tisto, kar delamo."

V pogovoru z Nikom Sara poudarja pomen zavedanja vpliva spletnih razvedrilnih vsebin na naše možgane in čustva. Priznava, da lahko tehnologija hitro zmoti našo pozornost in nas oddaljuje od samih sebe. Poudarja pomembnost osredotočenosti na tisto dejavnost, s katero se trenutno ukvarjamo, pa naj bo to delo, ustvarjanje, preživljanje časa z bližnjimi, šport ali počivanje. Omejevanje rabe tehnologije, še posebej v prvih urah dneva, ko si vzame čas za ustvarjanje, ji pomaga, da se lažje posveti nalogam tistega dne in jih tudi bolj kakovostno opravi.

Njeno pravilo, da se zjutraj ne dotakne telefona, dokler ne opravi svojih kreativnih nalog, je dober primer, kako lahko omejimo vpliv tehnologije. Ta disciplina ji omogoča, da ostane osredotočena in produktivna.

Prav tako se izogiba razvedrilnim vsebinam na telefonu v prisotnosti svojega otroka, saj meni, da je kakovosten čas z družino bistvenega pomena.

"Ko smo skupaj kot družina in eden od naju spremlja dogajanje na telefonu, to v meni vzbudi občutek, da sem zraven, ampak nočem biti zraven. In to je hudo. Zato jaz tega občutka svojemu otroku ne privoščim," pravi Sara o uporabi družbenih omrežij v prisotnosti svojega sina.

Poda nam tudi koristen nasvet, kako si lahko pomagamo, kadar nas razvedrilne vsebine preveč zamotijo: "Da, včasih se ujamem pri tem, da brezciljno skrolam, in takrat res ne počnem nič produktivnega. Ampak ne gre za to, da bi morala biti vsaka stvar vedno produktivna. Včasih je prav prijetno pogledati lepa oblačila ali raziskati kaj novega, kar bi si morda želela kupiti – tudi to mi ustreza. A če opazim, da mine več kot 20 minut, imam dovolj dobro zaznavo časa, da si rečem: 'Samo še deset skrolov.' Nato res odštevam – od deset do ena, včasih pa od pet do ena. In ko pridem do ena, telefon odložim."

Brezglavo brskanje po spletu zavira kreativnost

"To je ta dopamin, seveda, ki se izloča ob domnevi, da nas nekaj čaka, ob kemiji v možganih in pričakovanju nagrade v obliki interakcije. Zato je nujno, da se zavedamo, da lahko sami izberemo, kaj in zakaj nekaj gledamo in koliko časa želimo nameniti tej vsebini,« izpostavlja Sara Isaković.

Osrednji del pogovora je bil namenjen tudi vplivu družbenih omrežij na otroke in mladostnike. Sara izpostavlja, kako pomembno je, da otroci razvijajo sposobnost biti prisotni in se dolgočasiti, saj to spodbuja njihovo kreativnost. Razvedrilne vsebine, čeprav fascinantne, lahko otrokom prinašajo preveč stimulacije, kar vodi v prenasičenost možganov. Starši lahko pri tem igrajo ključno vlogo, saj lahko s svojo prisotnostjo in pozornostjo pomagajo otrokom razvijati zdrave navade.

"Najhitreje se prenasičenost z razvedrilnimi vsebinami vidi pri majhnem otroku, ki predolgo gleda risanke. Vsak starš bo rekel, da če en dan pustiš, da otrok malo dlje gleda risanke, sledi razpad sistema," opozarja Sara Isaković.

"Ko postanejo ljudje bolj budni in čuječi, pridobijo večjo moč izbire. Naučijo se, kako ravnati s tehnologijo, kako upravljati sami s sabo in kako razmišljati. Ko enkrat dobiš to moč v svoje roke, postaneš voznik svojega življenja. Ti si tisti, ki drži volan. Če pa si le potnik, potem tehnologija nenehno odloča namesto tebe in lahko se znajdeš na poti, ki je nisi izbral." Foto: Telekom Slovenije

Sara tudi opozarja na nevarnost, da razvedrilne vsebine oblikujejo našo identiteto, namesto da bi to počeli sami. Poudarja pomen čuječnosti in samorefleksije kot načina, kako ohraniti stik s sabo in se izogniti negativnim vplivom sodobnih vsebin. Zavedanje o tem, koliko časa posvečamo razvedrilnim vsebinam, nam lahko pomaga, da se odločamo bolj premišljeno in živimo bolj kakovostno življenje.

"Če nisem tukaj sama s sabo, če sem kar naprej v zunanjem svetu, ki narekuje, kako naj se počutim, kako naj razmišljam o sebi … Sem dovolj vredna ali nisem? Ali dobro izgledam ali ne? Kaj je tisto, kar je kul in seksi? V resnici pa je največji čar v življenju, da se človek počuti dobro v svoji koži, kar pa je velikokrat v nasprotju s smernicami na spletu."

Kako je zmerna raba zaslonov povezana z mladimi športniki

Posebno za mlade športnike so razvedrilne vsebine lahko ovira pri doseganju odličnih rezultatov. Kot nekdanja plavalka se Sara poheca, da imajo plavalci srečo, da telefon ostane v nahrbtniku, saj ga ne morejo vzeti s seboj v vodo. Opaža, da so mladi športniki velikokrat vse do zadnje minute, torej dokler trener ne reče, da je čas za skok v vodo oz. trening, osredotočeni na spletne vsebine.

Kaj to pomeni? To je motnja sedanjega trenutka. "Ne slišim sebe, svojih misli, ne poslušam svojega telesa. Popolnoma sem oddaljena od tega, kaj v resnici čutim. Kot športnik pa moraš biti izjemno povezan sam s sabo – svoje telo in misli moraš zaznavati in razumeti. To je ključ do uspeha."

Razvedrilne vsebine in zakladnica znanja

Seveda pa splet ponuja tudi izjemno količino preverjenih podatkov in zanimivih informacij, ki nam lahko obogatijo življenje in pomagajo pri učenju ali osebnostni rasti. Zanimivo strategijo rabe spleta razmišlja Nik: "Lahko bi rekli, da je za mlade ključnega pomena, da si najprej zgradijo varne temelje – neko osnovo, ki jim omogoča, da internet uporabljajo na način, ki jih vodi k pravim informacijam in ljudem, ki jih navdihujejo." Sam si internet predstavljam kot veliko izmenjevalnico znanja in podpiram idejo prostega pretoka informacij. Seveda pa se zavedam tudi številnih pasti. Je prav ta temelj zavedanja tista zaščita, ki nas ščiti pred negativnimi vplivi? Zaščita zase, za svojo voljo, za svojo pozornost. Foto: Telekom Slovenije

Medtem ko nekaj delaš, samo bodi

Sara ponuja preprost, a učinkovit nasvet: vsak dan najdimo čas za popolno prisotnost, pa naj bo to med sprehodom v naravi ali samo sedenjem v tišini. Zavedanje in prisotnost sta ključna za izpolnjeno življenje, ki ni odvisno od zunanjih potrditvenih sredstev, temveč izhaja iz notranjega zadovoljstva in povezanosti s samim sabo.

Ključnega pomena je, da se naučimo biti prisotni v trenutku in da se osredotočimo na to, kar je resnično pomembno. Sara Isaković poudarja, da je zavedanje lastnih dejanj in čustev ključ do boljšega obvladovanja tehnologije. S treningom čuječnosti in zavestne prisotnosti lahko izboljšamo kakovost svojega življenja in se izognemo negativnim vplivom tehnologije. Tako lahko resnično zaužijemo vsak trenutek ter ohranimo zdravje in ravnovesje. V digitalni dobi je to morda največji izziv, a tudi najpomembnejša naloga za naše duševno in čustveno zdravje.

Za začetek poskusimo trenirati čuječnost vsaj 3 minute na dan.