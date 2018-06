Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sara Isaković danes praznuje 28. rojstni dan. ... leta 1988 se je rodila slovenska plavalka Sara Isaković, ki je vrhunec kariere dosegla leta 2008 na olimpijskih igrah v Pekingu, kjer je osvojila srebrno medaljo v disciplini 200 metrov prosto in Sloveniji prinesla prvo plavalno olimpijsko medaljo.

Takrat komaj 20-letna plavalka, ki se je Slovencem v srca zapisala tudi s simpatično osebnostjo, pozneje nikoli ni več dosegla podobnih rezultatov, čeprav se lahko pohvali tudi z zlato medaljo z evropskega prvenstva istega leta (prav tako 200 metrov prosto) in z bronom z evropskega prvenstva leta 2002 (4 x 200 metrov prosto).

Po nekaj letih občasnega tekmovanja in treniranja ob študiju v ZDA, kjer je diplomirala iz psihologije, je najprej napovedala priprave na olimpijske igre, ki bodo letos v Riu de Janeiru, a potem avgusta 2014 sporočila, da pri 26 letih končuje pot profesionalne plavalke.

Kaj se je še zgodilo?

Leta 2006 je Nemčija na tekmi ob odprtju svetovnega prvenstva pred domačimi navijači v Münchnu s 4:2 premagala Kostariko.

Leta 2003 je brazilski nogometaš Cafu podpisal dveletno pogodbo z Milanom, pri katerem je potem ostal pet let in z njim osvojil naslov evropskega prvaka leta 2007, klubsko svetovno prvenstvo istega leta, dva evropska superpokala in postal tudi državni prvak.

Leta 2002 je Španec Alberto Costa dosegel največji uspeh v svoji teniški karieri, potem ko je osvojil turnir za grand slam v Parizu, saj je v finalu premagal rojaka Juana Carlosa Ferrera.

Leta 2001 je finale ženskega turnirja za grand slam v Parizu postregel s pravo dramo. Američanka Jennifer Capriati je z 1:6, 6:4 in 12:10 premagala Belgijko Kim Clijsters.

Leta 1999 je na tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2000 proti Angliji v Sofiji pri remiju z 1:1 zadnjič za bolgarsko reprezentanco zaigral Hristo Stojčkov. Skupaj je legendarni zvezdnik v reprezentanci zabil 37 golov na 83 nastopih.

Leta 1999 je Slovenija v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2000 pod vodstvom Srečka Katanca zmagala v Tirani z golom Zlatka Zahoviča, ki se je med strelce pred 15 tisoč navijači vpisal v 26. minuti.

Leta 1996 je Rus Pavel Tonkov postal skupni zmagovalec kolesarske Dirke po Italiji.

Leta 1990 sta se na tekmi ob odprtju svetovnega prvenstva v Italiji pomerili domača reprezentanca in Avstrija. Na Olimpijskem štadionu v Rimu so zmagali domačini z 1:0.

Rodili so se …

1882 – nekdanji kanadski atlet, šprinter Bobby Kerr

1894 – nekdanji italijanski mečevalec Nedo Nadi

1921 – nekdanja madžarska telovadka Agnes Keleti

1935 – nekdanji hrvaški nogometaš Tomislav Knez

1944 – nekdanja francoska alpska smučarka Christine Goitschel

1953 – nekdanja slovenska kolesarka Vida Uršič

1956 – nekdanja norveška smučarka tekačica Berit Aunli

1964 – nekdanji ameriški košarkar Wayman Tisdale

1967 – nekdanji slovenski košarkar Dušan Trifunović

1967 – nekdanja slovenska rokometašica Darja Vertovšek

1968 – nekdanja grška atletinja, skakalka v višino Niki Bakogianni

1969 – nekdanji ameriški nogometaš Eric Wynalda

1971 – nekdanji francoski atlet, skakalec s palico Jean Galfione

1975 – slovenski rokometaš Renato Vugrinec

1977 – nekdanji srbski košarkar Predrag Stojaković

1978 – nekdanja ameriška nogometašica Heather Mitts

1978 – nemški nogometaš Miroslav Klose

1980 – ameriški košarkar Udonis Haslem

1984 – nekdanji slovenski rokometaš Dejan Sarkić

1984 – nizozemski nogometaš Wesley Sneijder

1987 - islandska telovadka Sif Palsdottir

1988 – grški košarkar Sokratis Papastathopoulos