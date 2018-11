Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

... leta 2004 je dolgoletni strateg Manchester Uniteda Alex Ferguson vodil jubilejno tisočo tekmo rdečih vragov. Obračun lige prvakov na domačem Old Traffordu z Lyonom so Angleži dobili z 2:1.

Škotovo popotovanje z Manchestrom se je začelo že novembra 1986, končalo pa ob koncu sezone 2012/13, ko je trenersko taktirko v rokah držal še na 1.500. tekmi.



V 26 letih in pol je z angleškim klubom dvakrat osvojil ligo prvakov (1999, 2008), ga 13-krat popeljal do naslova angleškega prvaka, petkrat je z njim osvojil pokal FA, ki velja za najstarejši pokal na svetu, in enkrat svetovno klubsko prvenstvo (2008).

Zgodilo se je še:

Leta 1904 so se v St. Louisu po skoraj petih mesecih končale tretje olimpijske igre. Večino odličij so osvojili Američani, ki so zbrali 239 kolajn (78 zlatih, 82 srebrnih, 79 bronastih).

Leta 1979 se je rodil hrvaški alpski smučar Ivica Kostelić. Sedemintridesetletnik, ki še vedno tekmuje, je v svoji bogati karieri osvojil štiri srebrna olimpijska odličja (kombinacija v Torinu leta 2006, v Vancouvru leta 2010 in v Sočiju leta 2014 ter slalom v Vancouvru). V svoje vitrine je pospravil celoten komplet odličij s svetovnih prvenstev: zlato v slalomu leta 2003 v St. Moritzu, srebro v kombinaciji leta 2013 v Schladmingu in superveleslalomski bron v Garsmichu leta 2011.

Leta 1981 je nogometni klub Flamengo v finalu pokala libertadores (južnoameriška različica lige prvakov) v Montevideu z 2:0 premagal Cobreloao in osvojil pokal.



Leta 1986 je Wayne Gretzky dosegel 600. zadetek v ligi NHL. Kanadčan na večni lestvici strelcev lige NHL suvereno vodi, v statistiko je vpisal 894 golov.

Leta 2014 je v 72. letu starosti umrl legendarni kanadski hokejski igralec in trener Pat Quinn. Leta 2002 je na olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju Kanadčane popeljal do olimpijskega zlata.

Leta 2014 je švicarska teniška reprezentanca v finalu Davis Cupa v Lillu s 3:1 premagala Francijo in prvič v zgodovini zmagala v tem tekmovanju.



Leta 2014 je Lewis Hamilton dobil zadnjo dirko 65. sezone formule 1 v Abu Dabiju in postal svetovni prvak. Za Britanca je bil to drugi od treh naslovov (2008, 2014, 2015).

Rodili so se:

1934 – pokojni avstralski teniški igralec Lew Hoad

1941 – nekdanji angleški nogometaš Alan Mullery

1943 – nekdanji hrvaški košarkar in trener Petar Skansi

1946 – nekdanji grški nogometaš Giorgos Koudas

1948 – nekdanji angleški nogometaš Frank Worthington

1951 – nekdanji grški nogometaš Maik Galakos

1955 – nekdanji grški nogometaš Dinos Kouis

1964 – nekdanji bahamski atlet (troskok) Frank Rutherford

1966 – nekdanji škotski nogometaš Kevin Gallacher

1971 – nekdanji slovenski nogometaš Miloš Kostić

1971 – nekdanji ameriški košarkar in trener Vin Baker

1972 – nekdanji norveški nogometaš Alf-Inge Håland

1974 – nekdanji finski hokejist Saku Koivu

1974 – nekdanji ameriški košarkar Malik Rose

1976 – turški sodnik Cüneyt Çakır

1979 – hrvaški alpski smučar Ivica Kostelić

1979 – nekdanji turški nogometaš Nihat Kahveci

1982 – jamajški šprinter Asafa Powell

1987 – švedski hokejist Nicklas Bäckström

1992 – švedski hokejist Gabriel Landeskog