S tekmo med branilcem naslova Liverpoolom in Bournemouthom se v petek zvečer (21.00) začenja novo angleško nogometno prvenstvo. Sploh prvič se je v premier ligi zgodilo, da v njej istočasno igrata dva slovenske nogometaša, Benjamin Šeško za Manchester United in Jaka Bijol za Leeds United. Njuna prva nasprotnika sta - če bosta seveda zaigrala - Arsenal za Šeška v nedeljo ob 17.30 in Everton za Bijola v ponedeljek ob 21. uri.

Robert Koren je Slovenec z največ nastopi v premier ligi. Foto: Grega Valančič/Sportida Benjamin Šeško, ki je nedavno iz ekipe RB Leipzig prestopil v Manchester United za 85 milijonov evrov odškodnine in Jaka Bijol, ki je pred dvema mesecema postal član Leeds, sta šele sedmi in osmi Slovenec v angleški premier ligi. Sploh prvič pa dva slovenska nogometaša v isti sezoni nastopata v tem prvenstvu. Njun prvi dvoboj se bo zgodil tretjega januarja, ko bo Leeds gostil Manchester. Največ nastopov v premier ligi ima Robert Koren, ki je v dveh sezonah odigral 57 tekem in dosegel štiri zadetke. Zadnji Slovenec v premier ligi pa je bil Jon Gorenc Stanković, ki je za Huddersfield Town pred šestimi leti nastopil na enajstih tekmah.

Slovenci v angleški premier ligi:



57 tekem - Robert Koren (Hull City 2013/2014, West Bromwich Albion 2008/2009)

17 - Milenko Ačimović (Tottenham 2002/2003)

12 - Aleš Križan (Barnsley 1997/1998)

11 - Jon Gorenc Stanković (Huddersfield Town 2018/2019)

5 - Haris Vučkić (Newcastle United 2011/2012, 2014/2015)

4 - Aleksandar Rodić (Portsmouth 2004/2005)

0 - Jaka Bijol (Leeds United, 2025 -), Benjamin Šeško (Manchester United, 2025 - )

Benjamin Šeško se je minulo soboto predstavil navijačev Uniteda. Foto: Guliverimage Samozavestni 22-letni Šeško ne bo imel lahke naloge. Ekipi se je pridružil vsega teden pred prvo tekmo sezone. Pričakovanja navijačev so najvišja, a 20-kratni angleški prvak nima domačega naslova od leta 2013, v minuli sezoni je bil celo samo 15. Forme ekipe ni izboljšal niti portugalski trener Ruben Amorim, ki je med sezono zamenjal Nizozemca Erica ten Haga. Je pa Portugalec dobil kredit, v klubu so prepričani, da bo skupaj z okrepitvami poskrbel za napredek. "Ekipa bo postala boljša, všeč mi je klubski projekt. Mislim, da je samo vprašanje časa, kdaj bomo spet pri vrhu," je ob podpisu pogodbe dejal Šeško.

Podobno kot Manchester United, ki ga pod tem imenom poznamo od leta 1902, ima bogato zgodovino tudi Leeds United. In prav tako burna zadnja leta. Angleški prvak je bil trikrat, nazadnje leta 1992. V prejšnji sezoni pa je osvojil championship, torej angleško drugoligaško tekmovanje. Po izpadu iz premier lige leta 20024 so v nekaj sezonah nazadovali celo v tretjo ligo, leta 2020 so se vrnili med prvoligaše, a se obdržali le tri sezone. Z Jako Bijolom, ki se je uveljavil v Udineseju in slovenski reprezentanci, bodo zagotovo imeli stabilno obrambo.

Jaka Bijol je iz Udineseja prestopil takoj po koncu sezone in tako oddelal celotne priprave z Leedsom. Foto: Guliverimage

Glavni favoriti nove sezone premier lige so branilec naslova Liverpool, londonska Arsenal in Chelsea ter Manchester City, ki je v minulih osmih sezonah osvojil šest naslovov, a bil v minuli "samo" tretji, torej še za drugim Arsenalom. Ta je bil torej tretjič zapored drugi, na lovoriko pa čaka že dolgih 22 let. Liverpool je bil z novim trenerjem Arnejem Slotom po 38 odigranih tekmah 10 točk pred Arsenalom, 13 pred CItyjem, 15 pred Chelseajem in 18 pred Newcastle Unitedom, ki bo to sezono kot peti angleški klub igral v ligi prvakov.

Prvak Liverpool odpira sezono 2025/2026 s tekmo proti Bournemouthom. Foto: Reuters Prvak Liverpool v sezono vstopa v precej spremenjeni sestavi. Diogo Jota je tragično umrl v prometni nesreči, ekipo sta zapustila Darwin Nuñez in Trent Alexander Arnold, pozimi bo ekipa pogrešala tudi Mohameda Salaha, ki se bo pridružil ekipi Egipta na afriškem pokalu. Iz Bayerja Leverkusna so ta 130 milijonov evrov pripeljali Floriana Wirtza, v mesto Beatlov sta prišla tudi Hugo Ekitike in Jeremie Frimpong. "Vsaka ekipa iz naše lige zapravlja denar. Če smo favoriti samo za to, ker smo veliko zapravili, je to nesmiselno, saj smo veliko igralcev tudi prodali. Mislim, da smo favoriti zato, ker smo branilci naslova in ker smo lani igrali odlično. Verjamem, da večjih razlik v naši igri ne bo, prepričani smo, da se bomo spet borili za vrh," je optimističen Arne Slot.

