Čeprav sta Celje in Olimpija napredovala v zadnji predkrog Uefine konferenčne lige, pa trenerja nista mogla biti povsem zadovoljna. Novi trener ljubljanske ekipe Erwin van de Looi predvsem ne zaradi uvodnih minut povratne tekme z Egnatio, Albert Riera pa ne, ker so njegovi varovanci prejeli kar štiri gole.

Celje je bilo v play-offu konferenčne lige z eno nogo že po prvi tekmi, ko je Lugano premagalo s kar 5:0. Na povratni so doma izgubili z 2:4, a ta ne odraža dejstva, da so bili več kot uro znova precej boljši nasprotnik. V 67. minuti so namreč povedli z 2:1. "Vse smo podredili zmagi. Začeli smo zelo dobro, sem pa razočaran nad goli, ki smo jih prejeli. Prva enajstmetrovka je bila nesprejemljiva, potem smo še dobili gol iz prekinitve. Delali smo napake, kjer treniramo največ," je poudaril glavni trener Albert Riera. Delajo namreč na tem, da bi prejeli čim manj golov. Po vodstvu z 2:1 jim je preveč padla zbranost. "Štirje goli so preveč, pa čeprav proti ekipi, ki je ocenjena na 70 milijonov evrov. Sam bi rad dobil vsako tekmo in tudi to bi morali zmagati."

Riera: Treba je ceniti, kako težko je igrati 180 minut proti takšnim ekipam"

Celjani so sredi drugega polčasa povedli z 2:1, nato pa jim je padla zbranost in so izgubili z 2:4. Foto: Jure Banfi Dobra stran četrtkovega poraza v Celju je, da so odigrali novih 90 zelo intenzivnih minut proti ekipi iz močne lige. Le to jih namreč krepi za morebitno igranje v skupinskem delu konferenčne lige. "Smo klub iz Slovenije, za katerega večina ni razmišljala, da bo kmalu spet igral v ligaškem delu tega tekmovanja. A smo blizu, manjka nam le še en krog. Treba je ceniti, kako težko je igrati 180 minut proti takšnim ekipam. Najpomembnejše pa je, da nismo bili slabši od njih," je še poudaril Riera. V zadnjem predkrogu konferenčne lige jih zdaj čaka češki Banik iz Ostrave, ki je na povratni tekmi z dunajsko Austrio igral 1:1 in napredoval s skupnim izidom 5:4. "Igrajo bolj fizičen nogomet. Če lahko izbiram, imam raje fizično igro, kot da se merim s kombinatornim nasprotnikom, ki poskuša igrati na enak način kot mi," je na novinarski konferenci po tekmi z Luganom še dejal španski trener.

Če so Celjani dobili štiri gole, jih je Olimpija štiri za napredovanje dala. Albansko Egantio je izločila z zmago po podaljšku s 4:2 (0:0 na prvi tekmi). Je bil pa za razliko od Celja začetek tekme za zmaje zelo slab, saj so v prvih osmih minutah dobili kar štiri gole. Na njihovo srečo so trije padli iz prepovedanega položaja. Novi trener Erwin van de Looi je na predstavitveni novinarski konferenci dejal, da goji napadalni nogomet, a se zaveda, da mora Olimpija popraviti igro v obrambi. Zadnji nasprotnik Olimpije na poti do glavnega dela konferenčne lige bo armenski Noah.