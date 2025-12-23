Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Ana Kurnikova in Enrique Iglesias znova postala starša

Ana Kurnikova | Nekdanja športnica Ana Kurnikova je pri 44 letih rodila četrtega otroka. | Foto Guliverimage

Nekdanja športnica Ana Kurnikova je pri 44 letih rodila četrtega otroka.

Foto: Guliverimage

Nekdanja teniška igralka Ana Kurnikova je sporočila, da sta se z Enriquejem Iglesiasom pred dnevi razveselila rojstva že četrtega otroka. Spola in imena nista razkrila, je pa iz njene objave razvidno, da se je dojenček rodil 17. decembra.

"Moj sonček. 17. 12. 2025," je pod fotografijo novorojenčka zapisala nekdanja športnica, ki je pri 44 letih znova postala mama.

Par, ki je skupaj že 24 let, a ne poročen, se je tako razveselil že četrtega skupnega otroka. Pred osmimi leti sta postala starša dvojčkoma Lucy in Nicholasu, imata pa tudi petletno hčer Mary. V zadnjih nekaj letih sta se povsem umaknila iz javnosti, mirno družinsko življenje pa živita v Miamiju.

