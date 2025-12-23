Nekdanja teniška igralka Ana Kurnikova je sporočila, da sta se z Enriquejem Iglesiasom pred dnevi razveselila rojstva že četrtega otroka. Spola in imena nista razkrila, je pa iz njene objave razvidno, da se je dojenček rodil 17. decembra.

"Moj sonček. 17. 12. 2025," je pod fotografijo novorojenčka zapisala nekdanja športnica, ki je pri 44 letih znova postala mama.

Par, ki je skupaj že 24 let, a ne poročen, se je tako razveselil že četrtega skupnega otroka. Pred osmimi leti sta postala starša dvojčkoma Lucy in Nicholasu, imata pa tudi petletno hčer Mary. V zadnjih nekaj letih sta se povsem umaknila iz javnosti, mirno družinsko življenje pa živita v Miamiju.

