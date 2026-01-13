Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtorji:
R. K., STA

Torek,
13. 1. 2026,
11.15

Osveženo pred

9 minut

Torek, 13. 1. 2026, 11.15

9 minut

Smrt dojenčka v okolici Metlike ni bila posledica kaznivega dejanja

Avtorji:
R. K., STA

slovenska policija, policija, policijsko vozilo | Umrli trimesečni dojenček je živel v neprimernih razmerah. | Foto Shutterstock

Umrli trimesečni dojenček je živel v neprimernih razmerah.

Foto: Shutterstock

V primeru smrti dojenčka v okolici Metlike z začetka januarja lani, zaradi katere so kriminalisti preiskovali sum kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, po poročanju časnika Delo zoper 19-letno mater ni bil uveden kazenski postopek. Ni bil namreč podan utemeljen sum, da je bila smrt otroka posledica kaznivega dejanja.

Policisti in reševalci so lani na prvi dan novega leta prejeli prijavo o neodzivnem nekajmesečnem otroku v okolici Metlike. Odpeljali so ga v novomeško bolnišnico, a oživljanje ni bilo uspešno. Začela se je kriminalistična preiskava suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti.

Kot so za Delo pojasnili na Okrožnem tožilstvu Novo mesto, v tem primeru ni bila podana kazenska ovadba, ampak poročilo, in kazenski postopek ni bil uveden. "Ni bil namreč podan utemeljen sum, da je bila smrt otroka posledica kaznivega dejanja," so navedli.

Po poročanju časnika je bila ovadena 19-letnica, ki je s tremi otroki, med katerimi je bil tudi umrli trimesečni dojenček, živela v neprimernih razmerah.

smrt policija kaznivo dejanje dojenček
