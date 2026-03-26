Robert Golob, predsednik vlade in Gibanja Svoboda, ki je zmagalo na nedavnih parlamentarnih volitvah, je po seji Sveta za nacionalno varnost komentiral tudi petkov sestanek, na katerega je povabil vse predsednike strank, ki so bile izvoljene v parlament, z izjemo stranke SDS. Izpostavil je, da glede na zaostrene razmere v svetu in vse glasnejše napovedi o prihajajoči gospodarski krizi "Slovenija danes bolj kot kadarkoli potrebuje povezovanje in sodelovanje, široko koalicijo oz. vlado narodne enotnosti".

Po nedeljskih volitvah, na katerih se je v državni zbor uvrstilo sedem strank, je Robert Golob kot predsednik Gibanja Svoboda, ki mu po delnih neuradnih izidih kaže na relativno zmago, za petek na sestanek o oblikovanju razvojne koalicije povabil vse stranke, izvoljene v novi sklic parlamenta, razen SDS. Sestanka se bodo glede na napovedi udeležili vsi vabljeni, razen NSi.

"Samo na ta način lahko ljudi obvarujemo pred krizo"

V izjavi po današnji seji Sveta za nacionalno varnost, ki so jo posredovali iz kabineta predsednika vlade, Golob pojasnjuje, da je petkov sestanek namenjen "iskrenemu iskanju skupnih rešitev in poti, kako Slovenijo in gospodarstvo narediti bolj konkurenčno v zahtevnih mednarodnih razmerah, kajti le s krepitvijo gospodarstva lahko pomagamo obvarovati naše ljudi pred prihajajočo krizo".

"Slovenija ima znanje, industrijo in talent"

Izpostavil je program AS – Ambiciozna Slovenija, ki po njegovih navedbah naslavlja vizijo razvoja, katere cilj je ustvarjati pogoje za dolgoročno rast produktivnosti in večjo dodano vrednost slovenskega gospodarstva. "Slovenija ima znanje, industrijo in talent. Če bomo te prednosti povezali s ciljnimi razvojnimi ukrepi, lahko postanemo ena najbolj uspešnih in inovativnih držav v Evropi," je v izjavi poudaril premier.