Policija je med preiskavo v stanovanjski stavbi na jugu Italije odkrila eksotične plazilce, ki so jih gojili v skritem nezakonitem terariju. Med drugim so našli do pet metrov dolge anakonde, več pitonov in drugih vrst kač ter celo kajmana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Policisti so med preiskavo v kraju Sannicandro di Bari blizu Barija v Apuliji odkrili skrivni terarij za eksotične in nevarne živali, skrit za lažno steno v stanovanjski stavbi. Našli so številne primerke velikih plazilcev, ki veljajo za potencialno nevarne in so zaščiteni v skladu s Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami.

Med drugim so zasegli krokodila vrste kajman očalar, dolgega več kot meter in pol, dve zeleni anakondi, dolgi približno pet metrov in težki okoli 60 kilogramov, po eno rumeno in bolivijsko anakondo ter po štiri pitone in udave, dolge do treh metrov.

Pristojne oblasti so opozorile, da gre za plenilce, ki so potencialno agresivni in v takem nenadzorovanem okolju lahko predstavljajo resno nevarnost za javno varnost.