Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
26. 3. 2026,
12.33

24 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
kaznivo dejanje Italija policija preiskava odkritje plazilec kača

Četrtek, 26. 3. 2026, 12.33

24 minut

V Italiji odkrili nezakonito gojišče nevarnih plazilcev

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
anakonda, plazilec, kača | Živali je po navedbah policije gojil "večkratni ponovni prestopnik", trenutno pa ne vedo, kje je. | Foto Guliverimage

Živali je po navedbah policije gojil "večkratni ponovni prestopnik", trenutno pa ne vedo, kje je.

Foto: Guliverimage

Policija je med preiskavo v stanovanjski stavbi na jugu Italije odkrila eksotične plazilce, ki so jih gojili v skritem nezakonitem terariju. Med drugim so našli do pet metrov dolge anakonde, več pitonov in drugih vrst kač ter celo kajmana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Policisti so med preiskavo v kraju Sannicandro di Bari blizu Barija v Apuliji odkrili skrivni terarij za eksotične in nevarne živali, skrit za lažno steno v stanovanjski stavbi. Našli so številne primerke velikih plazilcev, ki veljajo za potencialno nevarne in so zaščiteni v skladu s Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami.

Med drugim so zasegli krokodila vrste kajman očalar, dolgega več kot meter in pol, dve zeleni anakondi, dolgi približno pet metrov in težki okoli 60 kilogramov, po eno rumeno in bolivijsko anakondo ter po štiri pitone in udave, dolge do treh metrov.

Pristojne oblasti so opozorile, da gre za plenilce, ki so potencialno agresivni in v takem nenadzorovanem okolju lahko predstavljajo resno nevarnost za javno varnost. 

kaznivo dejanje Italija policija preiskava odkritje plazilec kača
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.