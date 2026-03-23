Ponedeljek, 23. 3. 2026, 13.56
Merkur zavarovalnica: Zavarujemo čudež življenja
Tri zgodbe, ki vas ne bodo pustile ravnodušnih
V svetu, kjer je ritem vsakega dne hiter, pogosto pozabimo na najosnovnejše. Na zdravje. Na ljudi, ki jih imamo radi. In na občutek varnosti, ki nam omogoča, da gremo skozi življenje samozavestno in brez odvečnih skrbi. Prav zato postaja vprašanje zaščite vse pomembnejše, ne kot formalnost, temveč kot del odgovornega odnosa do lastnega življenja. To razume tudi Merkur zavarovalnica, ki z novo komunikacijsko kampanjo Zavarujemo čudež življenja v ospredje postavlja tisto, kar je resnično pomembno.
Tradicija, ki temelji na zaupanju
Merkur zavarovalnica je del mednarodne skupine Merkur Versicherung, katere začetki segajo v leto 1798. V Sloveniji je prisotna že od leta 1992, v tem času pa je zgradila prepoznavno zaupanje na področju zdravstvenih, življenjskih in nezgodnih zavarovanj.
Njeno delovanje temelji na jasnih vrednotah: skrbi za zdravje, varnosti posameznika in podpori ljudem pri uresničevanju njihovih življenjskih ciljev. Prav te vrednote so v današnjem hitro se spreminjajočem življenju in preobremenjenem ritmu vsakdana še bolj v ospredju.
Kampanja, ki govori o življenju
Kaj je v življenju zares pomembno? Če za trenutek odmislimo vsakodnevne obveznosti, številke in načrte, odgovor pogosto ni zapleten. Zdravje. Bližnji. In občutek, da lahko mirno stopamo naprej.
Nova kampanja Merkur zavarovalnice Zavarujemo čudež življenja izhaja prav iz tega razmisleka. Ne govori zgolj o zavarovalnih produktih, temveč o življenju samem, o njegovih izzivih, priložnostih in neponovljivih trenutkih.
Osrednje sporočilo kampanje je jasno: zavarovanje ni le finančna zaščita. Je partnerstvo, ki ljudem omogoča bolj varno, svobodno in samozavestno življenje.
Resnični ljudje, resnično življenje
V središču kampanje so zato postavili resnične zgodbe, saj je življenje vsakega posameznika edinstveno, sestavljeno iz odločitev, poguma, uspehov in tudi tveganj.
Skozi oči treh ambasadorjev kampanje tako spoznamo različne vidike življenja: gibanje, pogum in zdravje. Njihove zgodbe niso le njihove, temveč zgodbe vseh nas.
Svoboda gibanja in ustvarjalnosti: Tian Ćehić
Plesalec Tian Ćehić v kampanji predstavlja svobodo gibanja in ustvarjalnosti. Oder je zanj prostor, kjer telo postane instrument izražanja, gib pa način komunikacije.
Zdravje razume kot energijo, ki mu omogoča ustvarjanje, raziskovanje in umetniško svobodo. Prav občutek varnosti pa je tisti, ki mu daje prostor, da lahko brezskrbno sledi svoji strasti.
Pogum in odgovornost: Kristjan Vreček
Gorski kolesar Kristjan Vreček pooseblja pogum in odgovornost za lastno življenjsko pot. Vsak vzpon in vsak spust prinašata izzive, a tudi občutek svobode, ki ga lahko razume le tisti, ki si upa stopiti iz cone udobja.
Zanj je življenje avantura, a tudi odgovornost. Prav zato razume, kako pomembna je varnost, ki omogoča, da lahko pogumno slediš svojim ciljem.
Moč zdravja in discipline: Neža Klančar
Vrhunska plavalka Neža Klančar v vodi najde mir, fokus in energijo. Njena zgodba govori o disciplini, vztrajnosti in notranji moči.
Zdravje zanjo ni samoumevno, temveč temelj, na katerem gradi svoje uspehe. Ko je telo pripravljeno, lahko človek presega svoje meje in dosega nove cilje.
Ko življenje postavimo na prvo mesto
Kot poudarja Matej Rožič, direktor marketinga in odnosov z javnostmi v Merkur zavarovalnici:
"Na novo kampanjo sem izjemno ponosen, saj na zelo pristen in človeški način govori o tem, kaj v Merkur zavarovalnici pravzaprav počnemo. V njej nastopajo tri resnične osebe, ki predstavljajo tri življenjske situacije, v katerih lahko zavarovanja pomagajo zaščititi tisto, kar jim največ pomeni."
Zavarujemo čudež življenja
Življenje ni sestavljeno iz popolnih trenutkov, temveč iz resničnih. Iz odločitev, tveganj, poguma in ljubezni. In prav zato si zasluži zaščito, ki omogoča, da ga živimo bolj svobodno.
Merkur zavarovalnica s svojo kampanjo opominja na preprosto, a pomembno resnico: največja vrednota, ki jo imamo, je življenje samo.