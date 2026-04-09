Svojci pogrešajo mladoletno Tiano Končar iz Domžal. Nazadnje so jo videli v sredo dopoldne na območju Roj pri Domžalah, obstaja pa verjetnost, da je na območju mesta Ljubljane, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Pogrešana je visoka okoli 155 centimetrov, suhe postave, ima temnorjave kodraste lase, spete v čop, rjave oči in nosi očala. Ko so jo nazadnje videli, je bila oblečena v črna oblačila in obuta v črno-bele športne copate znamke Nike.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Domžale na (01) 724 65 80, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.