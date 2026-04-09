Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
9. 4. 2026,
9.10

10 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
pogrešane osebe pogrešana policija Policijska uprava Ljubljana Ljubljana

Četrtek, 9. 4. 2026, 9.10

10 minut

Pogrešana mladoletnica iz Domžal

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Tiana Končar pogrešana | Svojci pogrešajo mladoletnico iz Domžal. | Foto PU Ljubljana

Svojci pogrešajo mladoletnico iz Domžal.

Foto: PU Ljubljana

Svojci pogrešajo mladoletno Tiano Končar iz Domžal. Nazadnje so jo videli v sredo dopoldne na območju Roj pri Domžalah, obstaja pa verjetnost, da je na območju mesta Ljubljane, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Pogrešana je visoka okoli 155 centimetrov, suhe postave, ima temnorjave kodraste lase, spete v čop, rjave oči in nosi očala. Ko so jo nazadnje videli, je bila oblečena v črna oblačila in obuta v črno-bele športne copate znamke Nike.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Domžale na (01) 724 65 80, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

pogrešane osebe pogrešana policija Policijska uprava Ljubljana Ljubljana
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

