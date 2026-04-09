V sredo je občan nekaj pred 16. uro poklical na Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Celje in zaprosil za pomoč, saj sta s partnerko s šentjurskega območja v celjsko bolnišnico peljala sedemmesečnega sinčka, ki je bil v hudi dihalni stiski. Zaradi izjemno gostega prometa, saj je bil takrat na cesti ravno vrhunec prometne konice, je zaprosil za spremstvo policistov do Celja.

Z operativno-komunikacijskega centra so na relacijo, kjer je bil voznik, takoj napotili patruljo šentjurskih policistov, ki sta vozilo z dojenčkom pospremila do Celja, kjer je na Kidričevi ulici na pomoč priskočila še patrulja celjskih policistov, so sporočili s policije.

Uspešno prispeli do bolnišnice

Za nameček so se ravno v tistem času z usposabljanja vračali policisti njihove posebne policijske enote, ki so takoj, ko so po zvezi slišali, kaj se dogaja, zaprli križišče Mariborske in Kidričeve ceste ter staršem, dojenčku in obema spremljajočima patruljama omogočili neovirano vožnjo skozi križišče do bolnišnice, kjer jih je že čakala zdravstvena ekipa.

Zgodba s srečnim koncem

V popoldanskih urah je mladi očka policistom na Policijski upravi Celje sporočil, da se je zgodba srečno končala. "Prav težko je opisati občutke sreče in ganjenost staršev in vseh naših sodelavcev, ki so priskočili na pomoč. Ponosni in veseli smo, da občani gojijo tolikšno zaupanje v nas, da se na nas obrnejo tudi, ko potrebujejo pomoč v osebnih zgodbah. Za nas ni lepših občutkov, kot so včerajšnji, ko smo lahko pomagali otročku in staršema," so ob tem še zapisali na Policijski upravi Celje.