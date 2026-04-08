Milijardna stava tik pred premirjem: naključje ali nekaj več?

Le tri ure pred tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump v torek zvečer presenetil svet z napovedjo 14‑dnevnega premirja med ZDA in Iranom, so se na naftnih trgih zgodile nenavadno obsežne trgovalne poteze. Skoraj 950 milijonov dolarjev (812 milijonov evrov) vredne stave na padec cen nafte, sklenjene v zelo kratkem časovnem oknu, so po objavi premirja prinesle izjemne dobičke in sprožile ugibanja o morebitni zlorabi notranjih informacij.

Po podatkih družbe LSEG, enega najpomembnejših ponudnikov podatkov o trgovanju, ki jo navaja Reuters, so vlagatelji v torek zvečer prodali približno 8.600 lotov terminskih pogodb za severnomorsko nafto brent in zahodnoteksaško nafto WTI, kar predstavlja enega največjih posameznih takih poslov v zadnjih letih. Posel je bil izveden po zaprtju rednega dnevnega trgovanja, kar je na sicer likvidnem trgu izjemno redko.

Le nekaj ur pozneje je ameriški predsednik Donald Trump svojo retoriko o uničenju celotne civilizacije zamenjal s sporočilom o "doseganju vseh vojaških ciljev" in razkril, da je z Iranom sklenil dvotedensko premirje. To je povzročilo občuten preobrat po tednih ostrih groženj in vojaških napadov. Cene nafte so se na to odzvale sunkovito in v začetku naslednje trgovalne seje padle za približno 15 odstotkov, pod 100 dolarjev za sod. Stava vlagateljev je bila popolna.

Naftni trg le redko priča takšnim potezam

Množični posli na terminskih trgih sicer niso neobičajni, a analitiki opozarjajo, da je enkratna, koncentrirana prodaja tako velikega obsega izjemno nenavadna. Vlagatelji običajno pozicije razdelijo na več manjših naročil ali jih izvajajo postopno, da ne bi vplivali na cene in ne bi pritegnili pozornosti regulatorjev.

Podobna anomalija se je zgodila že marca, ko so vlagatelji prodali za okoli 500 milijonov dolarjev (427 milijonov evrov) naftnih pogodb le nekaj minut pred Trumpovo napovedjo o začasni zamrznitvi napadov na iransko energetsko infrastrukturo, kar je prav tako povzročilo močan padec cen.

Sum zlorabe notranjih informacij

Zaradi časovne usklajenosti velikih poslov in političnih napovedi se pojavljajo vprašanja, ali so imeli morda posamezni borzni igralci vpogled v javno še neobjavljene odločitve Bele hiše. Čeprav za zdaj ni dokazov o nepravilnostih, nekateri pravni strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko takšni primeri sodili v okvir insajderskega trgovanja oziroma zlorab notranjih informacij, ki je v tem poslu prepovedano.

Ameriški regulatorji in upravljavci borz za zdaj uradno ne komentirajo konkretnega primera, vendar so že v preteklosti potrdili, da analizirajo nenavadne vzorce trgovanja, zlasti kadar sovpadajo s političnimi ali geopolitičnimi dogodki.

Zakaj je napoved premirja tako vplivala na trge

Cene nafte so v zadnjih tednih močno naraščale zaradi vojne z Iranom, napadov na energetsko infrastrukturo in blokade Hormuške ožine. Napoved premirja je vlagateljem dala znak, da se lahko dobavne verige vsaj začasno stabilizirajo, kar je nemudoma zmanjšalo strah pred pomanjkanjem in visoko inflacijo.

Vlagatelji so v pričakovanju takega razpleta agresivno zapirali dolge pozicije in stavili na padec cen, pri čemer je del trga to potezo ocenil kot nenavadno dobro časovno usklajeno.

Kdo je stal za skoraj milijardo dolarjev vredno stavo in ali je šlo le za drzno napoved izkušenih borznih trgovcev ali za zlorabo notranjih informacij, bo morda pokazala šele preiskava. Za zdaj pa primer znova odpira razpravo o preglednosti finančnih trgov v času velikih geopolitičnih kriz in o tem, kako močno lahko politične odločitve v nekaj minutah preoblikujejo globalne trge.