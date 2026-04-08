Nemčija v šoku, zgodil se jim je slovenski scenarij: vse je izpuhtelo čez noč

Nemčijo pretresa nenaden kolaps piramidne sheme Orange Cat Energy, ki je bila vlagateljem ob koncu leta 2025 predstavljena kot legitimen projekt resničnega podjetja s Kitajske, ki je v Nemčiji odprlo celo fizično trgovino. Po ocenah vodilnih članov piramidne sheme je bilo oškodovanih več kot 130 tisoč ljudi, ki naj bi v Orange Cat Energy vložili več kot dve milijardi evrov. Propad piramidne sheme vleče močne vzporednice z dogajanjem v Sloveniji ob koncu leta 2024, ko se je zrušila piramidna shema Conti, ki je bila, kar zadeva ustvarjanje vtisa prepričljivosti, rekrutiranje in izsiljevanje vlagateljev ter dokončni kolaps, na las podobna nemški.

Piramidno shemo Orange Cat Energy so predvsem v Nemčiji, ki je bil njen primarni trg, oglaševali kot podjetje s sedežem na Kitajskem, ki proizvaja terminale s prenosnimi polnilniki baterij za pametne telefone. Ti naj bi bili primerni predvsem za namestitev na javnih krajih, kot so bari, knjižnice in bolnišnice.

Terminali s prenosnimi polnilci baterij pametnih telefonov, ki so jih na daljavo "najemali" vlagatelji v piramidno shemo, so bili zgolj dimna zavesa za preusmerjanje pozornosti od dejstva, da so provizije prihajale izključno od novih vplačil v Orange Cat Energy. Foto: Facebook

Vlagateljem so Orange Cat Energy predstavili tudi kot odlično priložnost za zagotovljene visoke prihodke: terminale s prenosnimi polnilniki telefonskih baterij so lahko prek njihove aplikacije najeli na daljavo in nato prejemali dnevne provizije, ki so bile odvisne od prvotne naložbe.

Morali bi goreti vsi alarmi

Denimo: kdor bi v Orange Cat Energy oziroma v najem terminala vložil 6.200 evrov, bi dnevno prejemal pasivni prihodek v višini od 300 do 350 evrov, to pa bi trajalo kar eno leto. Z drugimi besedami: prvotna naložba bi se mu v letu dni povrnila skoraj 18-kratno. Na tej točki bi že morali goreti vsi alarmi.

Promotorji piramidne sheme Orange Cat Energy so v Nemčiji odpirali franšizne pisarne. Nekaj podobnega smo videli tudi v Sloveniji, kjer so leta 2024 vodilni slovenski promotorji piramidne sheme Conti odprli najmanj tri fizične podružnice, ki so bile namenjene izključno rekrutiranju novih članov. Podobno se je zgodilo tudi na Poljskem, kjer so tisoči nasedli piramidni shemi Coinplex. Foto: Facebook

Pa niso. Agresivno rekrutiranje novih vlagateljev se je predvsem v Nemčiji, ki velja za epicenter piramidne sheme, začelo ob koncu leta 2025, v nemških mestih Mühlhausen in Hechingen so odprli celo fizični izpostavi, kjer si je bilo mogoče ogledati terminale s prenosnimi polnilci baterij za pametne telefone.

Bilo je dovolj prepričljivo, da so naplahtali 130 tisoč ljudi

Dodaten vtis, da gre za legitimno podjetje z vizijo, so 24. januarja letos ustvarili z gala prireditvijo v hotelu Hotel Stadt Mühlhausen, na kateri je nastopila celo legendarna britanska fantovska skupina East 17, ki je leta 1994 dosegla svetovno slavo s hitom Stay Another Day.

Vse to je bilo dovolj prepričljivo, da je v Orange Cat Energy v le nekaj mesecih po navedbah nekaterih vodilnih v piramidni shemi, ki se na družbenih omrežjih zdaj posipajo s pepelom in trdijo, da so bili zaradi izredne profesionalnosti goljufov prevarani tudi sami, vstopilo okrog 130 tisoč vlagateljev, ki naj bi v terminale za polnjenje baterij skupno vložili okrog dve milijardi evrov.

Piramidna shema Orange Cat Energy se je zrušila le dva dni po tem, ko je nemški regulator finančnih trgov BaFin opozoril, da podjetje nima dovoljenja za ponujanje naložb v Nemčiji. Foto: Shutterstock

Kot pišejo pri lokalnem časniku iz Erfurta Thüringer Allgemeine, je eden od vodilnih v piramidni shemi razkril, da so nekatere žrtve v Orange Cat Energy vlagale tudi bistveno višje zneske, tudi več sto tisoč evrov.

Velikonočna mora

Nemški regulator finančnih trgov BaFin je 2. aprila izdal opozorilo (vir), da podjetje Orange Cat Energy v Nemčiji ponuja naložbe, čeprav za to nima ustreznih dovoljenj.

Vlagatelji v piramidno shemo Orange Cat Energy so na velikonočni konec tedna nato ugotovili, da so se izplačila provizij – ta so prihajala izključno od drugih vplačil v piramidno shemo, terminalov za polnjenje baterij namreč v resnici ni najemal nihče, šlo je le za dimno zaveso – zaustavila.

Vlagateljem v Orange Cat Energy so promotorji obljubljali bajne dnevne zaslužke, ki bi, če bi se uresničili vsem vlagateljem, zlomili svetovno gospodarstvo. Nekateri so sicer vložili tudi bistveno višje zneske od naštetih – nekdo naj bi po poročanju časnika Thüringer Allgeimene vplačal celo 200 tisoč evrov. Foto: Posnetek zaslona

Prejeli so tudi poziv, da morajo plačati dodaten, kar 19-odstoten "davek" na vrednost njihove naložbe, kar bi v primeru nekoga, ki je v Orange Cat Energy vložil pet tisoč evrov, pomenilo, da mora nakazati dodatnega tisočaka. To so utemeljili z nesmiselnim pojasnilom, da se Orange Cat Energy pripravlja na vstop na newyorško borzo in da morajo upoštevati davčno zakonodajo.

Takšne kolapse piramidnih shem smo videli tudi že v Sloveniji

Kdor ne bo plačal davka, bo izgubil svojo naložbo, so grozili. Gre za recept, ki smo ga že videli, med drugim tudi v piramidnih shemah Conti in Nuvonex, ki sta bili v letih 2024 in 2025 zelo aktivni v Sloveniji.

Akterji v ozadju piramidne sheme Conti so šli pri ustvarjanju vtisa prepričljivosti in legitimnosti celo podobno daleč kot v primeru Orange Cat Energy, saj so v Kolumbiji organizirali lažno tiskovno konferenco in lagali, da je potekala v Londonu, na njej pa so bili prisotni izmišljeni funkcionarji največjih podjetij v svetu šovbiznisa, ki so jih uprizorili najeti igralci.

Mogoče je sicer, da so v ozadju Orange Cat Energy isti akterji, saj je bila piramidna shema zasnovana po istem kopitu.

Poziv k plačilu davka, ki so ga prejele slovenske žrtve piramidne sheme Conti. Foto: Posnetek zaslona

V začetku tega tedna se je Orange Cat Energy razblinil v nič. Obe spletni strani – predstavitvena na naslovu orangecatenergy.net in spletni portal na naslovu orangecatenergy.cc, kjer je bila aplikacija, s katero vlagatelji lahko upravljali svojo naložbo, sta ugasnili tako rekoč čez noč.

Po družbenem omrežju Facebook so zaokrožile tudi fotografije domnevnih jeznih vlagateljev in policijskih patrulj pred fizično trgovino Orange Cat Energy v Mühlhausenu.

Če vam kdo ponuja zaslužek z najemom kakršnihkoli polnilcev baterij, bežite stran



Orange Cat Energy sicer ni bila prva piramidna shema, ki je vlagatelje naplahtala z obljubami o visokih pasivnih zaslužkih z vlaganjem v takšne ali drugačne terminale oziroma polnilce baterij vseh vrst.



V letu 2024 in 2025 jih je propadlo več, med drugim Simo Power – Orange Cat Energy je bila tako rekoč njena identična kopija –, TRX ChargePoint in Blink Charging.