Proti Ljubljani popolna zapora primorske avtoceste. "Ustvarite reševalni pas!"

Primorska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani. Za osebna vozila je mogoč obvoz Razdrto–Postojna, poroča prometnoinformacijski center.

Nastaja zastoj, zato vozite previdno, še opozarjajo na promet.si.

Voznike prosijo, da ustvarijo reševalni pas.

Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet med razcepom Koseze in priključkom Dravlje ter pred priključkom Tomačevo proti Zadobrovi.

Na primorski avtocesti so na posameznih odsekih med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru zastoji, predvsem tovornih vozil. Zastoji so tudi na primorski avtocesti pred Postojno ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.

Gneče in zastoji zaradi popoldanske prometne konice so na mestnih obvoznicah in na cestah iz mestnih središč. Na ljubljanski severni obvoznici so zastoji v obe smeri.