Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
K. M., STA

Sreda,
8. 4. 2026,
17.46

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

zapora ceste nesreča nesreča primorska avtocesta primorska avtocesta

Sreda, 8. 4. 2026, 17.46

Proti Ljubljani popolna zapora primorske avtoceste. "Ustvarite reševalni pas!"

Nesreča | Na fotografiji je videti uničeno vozilo. | Foto Promet.si / Facebook

Foto: Promet.si / Facebook

Primorska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani. Za osebna vozila je mogoč obvoz Razdrto–Postojna, poroča prometnoinformacijski center.

Nastaja zastoj, zato vozite previdno, še opozarjajo na promet.si. 

Voznike prosijo, da ustvarijo reševalni pas.

Kakšne so razmere drugje?

Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet med razcepom Koseze in priključkom Dravlje ter pred priključkom Tomačevo proti Zadobrovi.

Na primorski avtocesti so na posameznih odsekih med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru zastoji, predvsem tovornih vozil. Zastoji so tudi na primorski avtocesti pred Postojno ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.

Gneče in zastoji zaradi popoldanske prometne konice so na mestnih obvoznicah in na cestah iz mestnih središč. Na ljubljanski severni obvoznici so zastoji v obe smeri.

Tbilisijska ulica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
