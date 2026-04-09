FRITZ!Repeater 1700: prepoznavni "kvadrat" na krilih Wi-Fi 7

Minila so dobra tri leta, odkar smo preizkusili napravo istega proizvajalca z enako zasnovo, a z drugačno oznako. Kaj prinaša novinec FRITZ!Repeater 1700? Predvsem večjo zanesljivost delovanja in občutno večje hitrosti brezžične povezave.

FRITZ!Repeater 1700 je prvi ojačevalnik nemškega proizvajalca FRITZ! (nekdanji AVM), ki podpira najnovejši brezžični standard Wi-Fi 7. Ta prinaša večje hitrosti prenosa, nižjo zakasnitev (latenco) in stabilnejše povezave, zlasti v okoljih z veliko povezanimi napravami.

Na spodnji strani ojačevalnika brezžičnega signala FRITZ!Repeater 1700 je (edini) vmesnik za povezave Ethernet, ki podpira hitrosti do enega gigabita v sekundi. Foto: Gaja Hanuna

Sedmica prinaša več zmogljivosti in stabilnosti ter nižjo latenco

Zagotoviti zanesljiv brezžični signal v vsak kotiček doma ali pisarne ostaja izziv, pri katerem ojačevalniki premagujejo ovire, kot so večje razdalje, zahtevni tlorisi, več nadstropij in debele stene. Pri tem pa ni pomembna le pokritost, temveč tudi kakovost povezave – velike hitrosti prenosa podatkov in nizka zakasnitev (latenca).

Oboje naslavlja standard Wi-Fi 7, ki ga ojačevalnik FRITZ!Repeater 1700 kot prvi iz ponudbe tega berlinskega proizvajalca podpira. V kombinaciji z združljivim usmerjevalnikom tako omogoča učinkovitejšo in zmogljivejšo nadgradnjo domačega omrežja.

Ojačevalnik brezžičnega signala FRITZ!Repeater 1700 je prva tovrstna naprava, ki podpira standard Wi-Fi 7. Foto: Gaja Hanuna

Brez 6 GHz ni vseh prednosti standarda Wi-Fi 7

Čeprav FRITZ!Repeater 1700 prinaša opazne izboljšave v domačem omrežju, ne more izkoristiti vseh prednosti in največjih hitrosti, ki jih omogoča Wi-Fi 7. Razlog je odsotnost podpore za šestgigaherčno frekvenčno območje. kjer ta standard dosega največje hitrosti in uvaja nekatere ključne napredne funkcionalnosti.

Naprava tako deluje v pasovih 2,4 in pet gigahercev, kjer kljub temu zagotavlja dovolj visoko prepustnost za najzahtevnejše scenarije rabe – od pretakanja videa visoke ločljivosti in videokonferenc do zanesljivega dela na daljavo.

FRITZ!Repeater deluje v pasovih 2,4 gigaherca in pet gigahercev, ne pa tudi v šestgigaherčnem frekvenčnem območju, ki je ena izmed značilnosti standarda Wi-Fi 7, a to glede na razpoložljivost današnjih končnih naprav niti ni bistvena ovira. Foto: Gaja Hanuna

MLO: brez ovir skozi obe frekvenčni območji

FRITZ!Repeater 1700 pa vendarle izkorišča eno drugo ključno prednosti standarda Wi-Fi 7: tehnologijo MLO (Multi-Link Operation).

Ta omogoča sočasno uporabo več frekvenčnih območij, pravzaprav obeh (2,4 in pet gigahercev), kar povečuje stabilnost povezav, zlasti v okoljih, kjer signal pogosto motijo zunanji dejavniki ali je pas zasičen zaradi številnih naprav in omrežij.

Upravljanje prek spletnega vmesnika (na fotografiji) ali namenske mobilne aplikacije tudi pri tej napravi FRITZ! omogoča nastavljanje celo najmanjših podrobnosti, a slovenščine še vedno nismo dočakali. Foto: Srdjan Cvjetović

Pri starejših generacijah Wi-Fi, ki so nastajale, ko smo v domače omrežje povezovali bistveno manj naprav kot danes, je bila vsaka naprava vedno povezana na en sam kanal ali pas, kar je povzročilo težave, če je bil ta zasičen ali moten. MLO se temu izogne z istočasnim pošiljanjem in sprejemanjem prek več pasov ter dinamično izbiro najboljše kombinacije v vsakem trenutku.

Rezultat je večja skupna hitrost in predvsem stabilnejša, zanesljivejša povezava – kar je danes, ko v domačih omrežjih povezujemo vse več naprav, ključnega pomena. Omejitev pa so končne naprave, ki MLO še ne podpirajo, a FRITZ!Repeater 1700 je na naprave, ki MLO že podpirajo, in tiste, ki ga šele bodo, pripravljen..

FRITZ!Repeater 1700 izkorišča eno izmed ključnih prednosti standarda Wi-Fi 7: tehnologijo MLO (Multi-Link Operation), ki omogoča sočasno uporabo več frekvenčnih območij (2,4 gigaherca in pet gigahercev). Foto: Gaja Hanuna

Skoraj neopazen, a njegove učinkovitosti ne smemo podcenjevati

Pri končnih napravah, ki podpirajo Wi-Fi 7, so hitrosti več kot zadostne za praktično vsa opravila, za optimalen doseg signala pa ostaja ključno optimalno postavljanje naprave. FRITZ!Repeater 1700 se z nosilnim usmerjevalnikom poveže bodisi brezžično bodisi prek (edinega) vmesnika Ethernet, s hitrostjo do enega gigabita na sekundo, kar zagotavlja zanesljivo in hitro povezavo.

Še ena prednost novega nemškega repetitorja je že ob prvem pogledu očitna: majhen je in se neposredno priključi v električno vtičnico, zato ne zavzame dodatnega prostora in ostane skoraj neopazen. Oblika sicer ni nova, spoznali smo jo že prej, a FRITZ!Repeater 1700 je za nekaj milimetrov višji od predhodnika, ki Wi-Fi 7 ne podpira. Največja prednost pa se skriva v znanem operacijskem sistemu FRITZ!OS, ki omogoča enostavno upravljanje prek spletnega vmesnika ali namenske mobilne aplikacije.

FRITZ!Repeater 1700 se vklopi neposredno v električno vtičnico, zato ne zaseda dragocenega prostora na polici ali kje drugje. Foto: Gaja Hanuna

Malček, ki je lahko tudi mini usmerjevalnik

V času, ko postaja energetska učinkovitost vse bolj družbeno in finančno pomembna, je vredno poudariti, da FRITZ!Repeater 1700 za svoje delo porabi zelo malo elektrike. V mirovanju doseže največ štiri watte, pogosto pa še manj, med aktivnim prenosom pa poraba naraste le za nekaj wattov. Teoretični maksimum znaša 8,3 watta, a tudi pri največjih obremenitvah ga redko doseže.

Čeprav ime tega ne nakazuje, FRITZ!Repeater 1700 ni zgolj ojačevalnik signala Wi-Fi. Z novejšo programsko opremo (FRITZ!OS 8.06 in novejši) lahko deluje tudi kot mini usmerjevalnik (router). To pomeni, da ni le podaljšek obstoječega omrežja, ampak zna sam vzpostaviti internetno povezavo, napravam dodeljevati IP-naslove in upravljati promet v omrežju. Edina potencialna omejitev je omrežni vmesnik, ki podpira hitrosti do enega gigabita na sekundo, a takšne hitrosti so za večino uporabnikov doma vendarle več kot dovolj.

FRITZ!Repeater 1700 lahko opravi tudi naloge usmerjevalnika (routerja). Foto: Srdjan Cvjetović

Sklepna beseda

Ojačevalnik FRITZ!Repeater 1700 odlično izkorišča prednosti brezžičnega standarda Wi-Fi 7, čeprav ne vseh, saj ne podpira frekvenčnega pasu šestih gigahercev. Kljub temu je treba priznati, da so trenutno le redke naprave, ki ta pas uporabljajo, zato mu še vedno lahko pripišemo visoko oceno – čeprav ne čiste desetke. Na spletni strani prodajalca je njegova priporočena redna cena 108,99 evra, a v akcijskih ponudbah velikih trgovin v tujini ga je mogoče dobiti tudi ceneje.

Pri premišljenem načrtovanju omrežja je mogoče predvsem manj zahtevne naprave domačega omrežja preusmeriti na "kvadratek", ki lahko deluje tudi kot mini usmerjevalnik podomrežja. S prispodobo: FRITZ!Repeater 1700 lahko dvosmerno regionalno cesto z omejitvijo hitrosti 90 kilometrov na uro prelevi v avtocesto z dvema pasovoma v vsako smer, kjer je omejitev 130 kilometrov na uro, čeprav bi gradbeno dovoljenje omogočalo še tretji pas in s tem še večje hitrosti in prepustnost. Ni tako, kot (za zdaj še) ponekod na nekaterih nemških avtocestah brez omejitve hitrosti, a je tudi 130 kilometrov na uro pravzaprav dovolj hitra vožnja tudi za velike razdalje.