Kam za vikend: pice, šparglji, Mi2 in razgledi – kam vas bo zaneslo?

Pred nami je konec tedna, ki vabi na vse konce Slovenije – od koncertnih odrov do slikovitih vinogradov in obmorskih ulic. Ljubitelji glasbe, kulinarike in aktivnega oddiha boste prišli na svoj račun, saj dogodki združujejo energijo, tradicijo in sproščeno druženje. Pripravili smo izbor najzanimivejših idej, ki vas bodo zagotovo premamile.

Foto: STA/Katja Kodba

Po velikem jubileju in razprodanih Stožicah se Mi2 letos vračajo v bolj intimni, akustični različici. Turneja Natur(i) prinaša preoblikovane uspešnice, ki bodo v Gallusovi dvorani zazvenele še bolj osebno in čustveno. Gre za redko priložnost, da skupino doživite v umirjeni, a nič manj močni izvedbi. Večer bo prava poslastica za dolgoletne oboževalce in tiste, ki skupino šele odkrivate.

Foto: Matjaž Tavčar

V Hangar Bar prihaja neponovljivi Rambo Amadeus, mojster satire in glasbenih presenečenj. S programom Tribute samom sebi bo skozi improvizacijo in nepričakovane zasuke predstavil svoje največje hite. Njegovi nastopi so vedno drugačni, polni duhovitih komentarjev in vrhunske glasbene izvedbe. Pripravite se na večer, ki bo hkrati zabaven, provokativen in nepozaben.

Foto: Tomaž Primožič/FPA

Istrski maraton povezuje štiri slikovita obalna mesta in ponuja nepozabno tekaško izkušnjo. Udeleženci lahko izbirajo med maratonom, polmaratonom ali krajšim rekreativnim tekom. Dogodek ni le športni izziv, temveč tudi praznik gibanja, zdravja in čudovitih razgledov na morje. Ob progi vas bodo spremljali navijači, vonj po soli in energija Istre.

Foto: Bojan Puhek

Ljubitelji pic boste prišli na svoj račun na festivalu Pizziada Lasis, na katerem bodo v ospredju kreativnost, okusi in druženje. Obiskovalci se bodo lahko sprehajali med picopeki, okušali različne kombinacije in sodelovali pri glasovanju za najboljšo pico. Dogodek spremlja sproščena glasba, ki ustvarja pravo poletno vzdušje. Ker je vstop prost, je to idealen izlet za vse generacije.

Foto: Shutterstock

Na Škofijah bo zadišalo po pomladi in divjih špargljih, ki so glavna zvezda tradicionalne prireditve. Obiskovalci bodo lahko okušali različne jedi iz lokalnih sestavin in raziskovali stojnice domačih pridelkov. Posebna pozornost bo namenjena tudi otrokom z ustvarjalnimi delavnicami in zabavo. Dogodek združuje kulinariko, druženje in pristno lokalno vzdušje.

Foto: Shutterstock

Posavski gradovi bodo zaživeli v sklopu edinstvenega festivala, ki povezuje kulturno dediščino in sodobno ustvarjalnost. Na različnih lokacijah se bodo odvijali koncerti, razstave, kulinarična doživetja in delavnice. Vsak grad ponuja svojo zgodbo in posebno vzdušje, ki ga dopolnjuje bogat program. To je odlična priložnost za raziskovanje zgodovine na drugačen način.

Foto: Shutterstock

Tradicionalni pohod v vasici Slap pri Vipavi ponuja popoln pobeg v naravo in lokalno dediščino. Pot vas vodi med vinogradi, slapovi in postojankami, kjer lahko okusite domače dobrote ter spoznate stare običaje. Pohod ni zahteven, zato je primeren tudi za družine z otroki. Ob koncu vas čakata prijetno druženje in topla malica na vaškem trgu.