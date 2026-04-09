Pozor, v nadaljevanju razkrivamo razplet pete sezone šova Sanjski moški Hrvaške. Če si finala še niste ogledali in nočete izvedeti imen zmagovalk, ne berite naprej.

Letošnja, peta sezona šova Sanjski moški Hrvaške (Gospodin Savršeni), je k ekranom spet prikovala veliko gledalcev iz Slovenije. Med razlogi za to sta bili nedvomno tudi Slovenki, ki sta v šovu iskali ljubezen.

Zdaj pa je šov na platformi Voyo dočakal finale, v katerem sta tokratna sanjska moška Karlo Godec in Petar Rašić po mesecih odločanja in izločitev razkrila, kateri dekleti sta osvojili njuni srci.

Ne berite naprej, če nočete izvedeti razpleta!

Petar Rašić in Karlo Godec, letošnja Sanjska moška Hrvaške Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Kot se je izkazalo, je sanjskega moškega Hrvaške že tretjič v zgodovini tega šova osvojila Slovenka. Karlo Godec je namreč finalno vrtnico podelil Kaji Casar, spletni vplivnici, ki smo jo gledali že v slovenski različici šova Sanjski moški.

Govorice, da je Karlovo srce osvojila Kaja, se sicer pojavljajo že od samega začetka predvajanja šova. V zadnjem času namreč na družabnih omrežjih pogosto objavlja fotografije iz Zagreba, od koder prihaja Karlo, tam pa naj bi ju tudi redno videvali skupaj.

Kaja Casar je sicer že tretja Slovenka, ki je zmagala v šovu Sanjski moški Hrvaške. V drugi sezoni, ki so jo predvajali leta 2019, je zmagala pevka Nuša Rojs, v lanski četrti sezoni pa je Šimeta Eleza osvojila Vanja Stanojević.

Pa drugi protagonist letošnje sezone Petar Rašić? Ta je zadnjo vrtnico v šovu podelil Dalmatinki Anastasii Kaleb. Tudi ona je že nekaj časa veljala za Petrovo favoritko in pozornih gledalcev takšen razplet ni presenetil.