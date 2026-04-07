Torek, 7. 4. 2026, 7.12

V Ljubljani od danes večja zapora: začenjajo se prenove ključnih cest

Tbilisijska ulica | Foto MOL

Konec marca in v začetku aprila se v Ljubljani začenja obsežen val prenov cestne infrastrukture. Dela bodo hkrati potekala na več pomembnih prometnicah, kar bo vplivalo na promet v širšem mestnem središču in na vpadnicah, so sporočili z Mestne občine Ljubljana. Danes se tako zapira odsek med Jamovo cesto ter Tomažičevo in Gerbičevo ulico.

Celovita prenova Tbilisijske ulice bo potekala od Tržaške ceste do Ceste v Mestni log in bo končana predvidoma do marca prihodnje leto. Projekt vključuje ureditev površin za pešce in kolesarje, nova avtobusna postajališča, krožišče, prenovo križišč ter obnovo mostu čez Gradaščico. Posodobljeni bodo tudi razsvetljava, odvodnjavanje in komunalni vodi, ob tem pa bodo ohranjena obstoječa drevesa in zasajena nova.

Dela se začnejo 7. aprila 2026. V prvi fazi bo popolnoma zaprt odsek med Jamovo cesto ter območjem Tomažičeve in Gerbičeve ulice, promet pa bo preusmerjen na Jamovo, Koprsko in Gerbičevo cesto.

Pričakovani so zastoji

Zaradi sočasnega izvajanja del na več lokacijah mestne oblasti opozarjajo na povečane prometne obremenitve in zastoje. Udeležence v prometu pozivajo k strpnosti, previdnosti in doslednemu upoštevanju začasne prometne signalizacije.

Prenove so zahtevne tako za voznike kot za okoliške prebivalce, vendar poudarjajo, da so nujne za dolgoročne infrastrukturne izboljšave. Dela so načrtovana fazno, z namenom čim manjšega vpliva na vsakdanje življenje v mestu.

Potniški center Ljubljana: oviran promet na Dunajski in Trgu OF

Urejanje Potniškega centra Ljubljana velja za enega največjih infrastrukturnih projektov v prestolnici, ki bo izboljšal dostopnost mesta in povezljivost različnih oblik prevoza.

Promet na Dunajski cesti in Trgu OF bo oviran med 28. marcem in 30. majem 2026, pripravljalna dela pa so se začela že 25. marca, so še sporočili z Mestne občine Ljubljana.

