Vodstvo NSi z mandatom za oblikovanje desnosredinske vlade

Svet Nove Slovenije (NSi) je danes vodstvu stranke podelil mandat za oblikovanje "razvojno usmerjene desnosredinske vlade", je NSi objavila na družbenih omrežjih. Volilni izid – NSi je v sklopu skupne liste s SLS in stranko Fokus Marka Lotriča osvojila devet poslanskih mandatov – je svet označil za izjemen dosežek.

"Vodstvo NSi je na seji sveta dobilo mandat za oblikovanje razvojno usmerjene desnosredinske vlade, saj Slovenija potrebuje spremembo politične smeri," je v objavi na omrežju X zapisala ta krščansko-demokratska stranka.

Gibanje Svoboda kot relativni zmagovalec volitev 22. marca sicer na pogovore o koalicijskem sodelovanju vztrajno vabi NSi, a se ti pogovorov vztrajno ne udeležujejo, saj naj delovanje v vladi, ki bi jo oblikovala Svoboda, zaradi programskih in vrednotnih razlik ne bi bilo mogoče.

Volilni izid je za NSi po oceni sveta izjemen dosežek. NSi je v sklopu trojčka s strankama SLS in Fokus Marka Lotriča prejela 9,26-odstotno podporo volivcev in osvojila devet poslanskih mandatov.

"Preboj in jasna stališča so čedalje bolj prepoznani tudi v širši javnosti, kar se odraža tudi v velikem prilivu novih članov," so dodali v stranki.

Svet stranke je čestital novoizvoljenim poslancem. Uveljavljeni ekipi iz sedanjega sklica DZ se pridružujeta Martin Mikolič in Aleksander Gungl. Znova izvoljeni so bili predsednik stranke Jernej Vrtovec, dosedanji vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj ter Aleksander Reberšek, Janez Žakelj in Iva Dimic.

Od poslanskih klopi se medtem poslavljajo Vida Čadonič Špelič, Jožef Horvat in Franc Medic.

