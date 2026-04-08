Po dogovoru: noro dogajanje pri cenah nafte

Svetovne cene nafte so se močno znižale, globalni delniški trgi pa so zabeležili opazno rast, potem ko sta Združene države Amerike in Iran dosegla pogojni dogovor o dvotedenskem premirju . Ključni del sporazuma vključuje ponovno odprtje strateško pomembne Hormuške ožine.

Cena referenčne nafte Brent je padla za približno 13 odstotka na 94,80 dolarja (okoli 87,50 evra) za sod (158,98 litra). Ameriška nafta WTI se je pocenila za več kot 15 odstotka in dosegla 95,75 dolarja (približno 88,40 evra), poroča BBC.

Kljub padcu ostajajo cene precej višje kot pred začetkom konflikta 28. februarja, ko se je nafta trgovala pri približno 70 dolarjih (okoli 64,70 evra) za sod.

Napetosti dvignile cene energije

Cene energentov so v zadnjih tednih močno narasle zaradi motenj v dobavi nafte in plina z Bližnjega vzhoda. Iran je namreč zagrozil z napadi na ladje v Hormuški ožini kot odgovor na ameriške in izraelske zračne napade.

Glavni borzni indeksi v azijsko-pacifiški regiji so se v sredo zjutraj zvišali. Japonski Nikkei 225 je pridobil 5 %, južnokorejski Kospi pa je poskočil za skoraj 6 %. Hongkonški Hang Seng je zrasel za 2,8 %, avstralski ASX 200 pa za 2,7 %. Tudi terminske pogodbe na ameriških borzah nakazujejo višje odprtje Wall Streeta (terminske pogodbe so dogovor za nakup sredstva po vnaprej določeni ceni v prihodnosti. Pri ameriških delniških terminskih pogodbah lahko nakazujejo smer gibanja trga še pred odprtjem).

Kaj predvideva dogovor?

Dogovor predvideva začasno ustavitev napadov, vendar le pod pogojem, da Iran zagotovi takojšnje in varno odprtje Hormuške ožine. Teheran je sporočil, da je na premirje pripravljen, če se napadi nanj ustavijo.

Analitiki opozarjajo, da bi nadaljnje zaostrovanje konflikta lahko povzročilo nov skok cen energije, kar bi imelo resne posledice za svetovno gospodarstvo.

Promet skozi ožino se postopno obnavlja

Kljub napetostim je nekaj ladij v zadnjih tednih že prečkalo Hormuško ožino, vendar v precej manjšem obsegu kot običajno. Več azijskih držav, med njimi Indija, Malezija in Filipini, si je zagotovilo varen prehod za svoje ladje.

Strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko med premirjem skozi ožino ponovno začelo pluti več tankerjev, kar bi vsaj začasno stabiliziralo trge.

Obnova bo trajala več mesecev, morda let

Čeprav premirje prinaša olajšanje, analitiki opozarjajo, da se proizvodnja energije na Bližnjem vzhodu ne bo hitro vrnila na prejšnje ravni. Poškodbe infrastrukture so obsežne. Po nekaterih ocenah bi lahko popravila trajala več let in stala več kot 25 milijard dolarjev (okoli 23 milijard evrov).

Napadi na katarski industrijski kompleks Ras Laffan, ki proizvede približno petino svetovnega utekočinjenega zemeljskega plina, so zmanjšali izvozne zmogljivosti države za 17 %. Popravila naj bi trajala do pet let.

Azija med najbolj prizadetimi

Gospodarske posledice konflikta so posebej močno prizadele azijske države, ki so močno odvisne od uvoza energije iz Perzijskega zaliva. Filipini so 24. marca kot prva država razglasili energetsko izredno stanje, potem ko so se cene goriva več kot podvojile.

Letalske družbe po regiji so zaradi visokih cen goriva že zvišale cene vozovnic in zmanjšale število letov. Strokovnjaki poudarjajo, da je premirje dobra novica za regijo, vendar bo normalizacija cen nafte trajala še nekaj časa, še piše BBC.