Madžarska gre v nedeljo na parlamentarne volitve, ki bi lahko bile najnevarnejše za Viktorja Orbana po letu 2010. Nasproti mu stoji Peter Magyar, nekdanji človek iz Fidesza, ki po mnenju politologa Boštjana Udoviča najbolje pozna šibke točke sistema – a kljub trenutno dobrim rezultatom javnomnenjskih anket na Magyarovo stranko Tisza ne moremo gledati kot na favoritko. Kompleksen volilni sistem je Orbanu leta 2022 že prinesel prepričljivo zmago.

Foto: Politico Agregirani rezultati javnomnenjskih raziskav (Poll of Polls), ki jih objavlja Politico, trenutno kažejo okoli deset odstotnih točk prednosti Tisze pred Orbanovim Fideszom. A številke na Madžarskem pogosto ne povedo cele zgodbe – predvsem zaradi posebnosti volilnega sistema in razdelitve sedežev, ki je drugačna kot pri proporcionalnem volilnem sistemu.

Orban ima prvič resnega izzivalca, ki pozna njegove šibke točke

Tudi pred volitvami leta 2022 so ankete nakazovale solidno podporo opoziciji, Orban pa je nato premočno zmagal in si ponovno zagotovil dvotretjinsko večino. Po oceni Boštjana Udoviča, profesorja diplomacije na FDV, so razmere tokrat vendarle drugačne: izzivalec prihaja iz Orbanovega tabora.

"Peter Magyar je bil namreč dolga leta tesen Orbanov sodelavec in točno ve, kje sta Orban in njegova stranka Fidesz šibka, zato zelo uspešno naslavlja te probleme," pojasnjuje Udovič.

Peter Magyar in njegova Stranka za spoštovanje in svobodo (Tisza) pred nedeljskimi volitvami na Madžarskem vodita po večini javnomnenjskih raziskav. Foto: Guliverimage V predvolilni tekmi se kaže, da Orban močno igra na karto stabilnosti, na to, da ljudje vedo, kaj jim lahko jamči, medtem ko Magyar stavi na geslo revolucije oziroma spremembe. "Orban se večinoma ukvarja z zunanjepolitičnimi zgodbami: s tem, da bo Magyar podprl Ukrajino, da je plačanec Evropske unije in tako dalje, po drugi strani pa njegov tekmec kombinira zunanjepolitična in notranjepolitična vprašanja. Orban se z notranjepolitičnimi temami skoraj ne ukvarja," pravi Udovič, ki meni, da bo volitve odločilo to, ali si bodo ljudje zaželeli spremembo. "Gre za vprašanje, ali Orban ali ne Orban, pri čemer je za stran ne Orban zdaj kandidat Magyar."

Na Orbanovi strani vse svetovne velesile

Medtem ko si večina evropskih držav želi zamenjave oblasti na Madžarskem, so med Orbanovimi zaveznicami Trumpove ZDA, Rusija in tudi Kitajska, česar si pred kratkim ne bi mogli niti predstavljati. "To ne preseneča. Te države vodijo bolj avtoritarni voditelji, ki prisegajo na vodenje držav s tršo roko. Jasno je, da ima Rusija na Madžarskem svoje interese, ZDA tudi, saj se je Madžarska odločila za konfrontacijo z Brusljem in vemo, da gre Bruselj trenutno na živce tako Washingtonu kot Moskvi. Gre za zelo pragmatične povezave, zato pričakujem, da se bosta v primeru zmage Petra Magyara ti dve državi prav tako obrnili k njemu," meni Udovič.

Viktor Orban velja za ključnega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina v Evropski uniji. Foto: Reuters Evropska unija je trenutno predvsem pri zvestih Orbanovih volivcih nepriljubljena, tudi zato, ker mu je uspelo, da jih je v 16 letih na oblasti prepričal, da je to institucija, ki ga sili v izbire, slabe za Madžare. To je Magyara, ki je načeloma bolj proevropsko usmerjen, prisililo v nekaj na prvi pogled nerazumljivih potez. Čeprav skupina evropskih poslancev njegove stranke (mednje spada tudi sam) pripada vladajoči skupini Evropske ljudske stranke, Tisza ni podprla predsednice Komisije Ursule von der Leyen ob nezaupnici, ki so jo v skrajno desni skupini Patrioti za Evropo (v tej skupini je tudi Orbanov Fidesz) vložili zaradi podpisa trgovinskega dogovora EU z Mercosurjem (trgovinski blok in gospodarska zveza, ki vključuje Argentino, Brazilijo, Paragvaj, Urugvaj in Venezuelo).

Kandidata si delita velik del svetovnonazorskih stališč

Ob tem se je treba po Udovičevih besedah zavedati, da Evropska unija idealizira Magyara, čeprav je po njegovi morebitni izvolitvi težko pričakovati radikalne spremembe na Madžarskem. "Za začetek je ta država recimo odvisna od ruskega plina in nafte in to se čez noč ne bo spremenilo. Drugi pomemben vidik je, da Magyar in Orban prihajata iz istega tabora. Ne gre za klasično delitev na leve in desne, temveč sta oba desnosredinska kandidata, ki naslavljata podobno volilno telo. Delita si tudi velik del svetovnonazorskih stališč in vrednot, zato ne moremo pričakovati, da bi lahko Madžarska zaplula v čisto drugo smer," opozarja Udovič.