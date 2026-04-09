Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo po srečanju z generalnim sekretarjem zveze Nato Markom Ruttejem ostro kritiziral zaveznice, češ da ZDA ne stojijo ob strani. Pri tem je po nizu kritik ravnanja zavezništva v luči vojne v Iranu spomnil tudi na Grenlandijo. Rutte je pogovor označil za odkritega in priznal, da je Trump deloval razočaran.

"NATO NI BIL TAM, KO SMO GA POTREBOVALI, IN NE BO GA TAM, ČE GA BOMO SPET POTREBOVALI," je po dvournem srečanju, ki se je v Beli hiši odvilo za zaprtimi vrati, na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Donald Trump.

Spomnil na Grenlandijo: Velik, slabo upravljan kos ledu

Pri tem je spomnil na Grenlandijo, ki je pred časom zaradi njegovih teženj po prevzetju predstavljala predmet ostrega spora med Trumpom in voditelji Nata. Otok, ki je dansko avtonomno ozemlje, je označil za "VELIK, SLABO UPRAVLJAN KOS LEDU".

Tiskovna predstavnica Nata je pogovor med Trumpom in Ruttejem označila za odkritega, govorila naj bi o varnostnih vprašanjih, vezanih na dogajanje v Iranu.

Rutte dejal, da je ameriški predsednik deloval "očitno razočaran"

Prvi mož Nata je nato v pogovoru za CNN dejal, da je ameriški predsednik deloval "očitno razočaran" nad zavezništvom, obenem pa tudi dovzeten. Kot je dejal, je kljub nezadovoljstvu nad zaveznicami "pozorno prisluhnil" njegovim pojasnilom o z Iranom povezanem dogajanju v Evropi.

Trump je bil namreč sredi vojne z Iranom, ki sta jo konec februarja sprožila ZDA in Izrael, večkrat zelo kritičen do Nata. Evropske zaveznice so se namreč distancirale od vojaškega posredovanja v Hormuški ožini, nekatere članice so ameriškim silam, udeleženim v spopade, tudi zavrnile dostop do vojaških baz na svojem ozemlju.

"Res je, niso vse evropske države izpolnile svojih zavez, in popolnoma razumem, da je glede tega razočaran," je v pogovoru, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije, dejal Rutte.

Izstop iz zavezništva ne velja za verjetno

Glede kritik na račun posredovanja v Iranu, ki so jih izražale nekatere članice Nata, je zagotovil, da med zaveznicami ni prevladujočega stališča, da je konflikt v skladu z mednarodnim pravom nezakonit. Ponovil je stališče zavezništva, da je oslabitev iranskih jedrskih zmogljivosti in raketnega programa ključnega pomena.

Da je bil Nato "postavljen pred preizkus in na njem padel", je že pred srečanjem ocenila tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt. Ta je kot eno od tem pogovorov napovedala tudi morebiten izstop ZDA iz zavezništva, o katerem naj bi glede na njegove nedavne izjave razmišljal Trump.

Podrobnosti o tej temi po pogovorih ni objavila nobena od strani. Za morebiten izstop iz zavezništva bi bila sicer potrebna dvotretjinska podpora senata, kar ne velja za verjetno.