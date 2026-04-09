Četrtek, 9. 4. 2026, 9.00
18-letnika zasačili pri razstavljanju ukradenega kros motorja
Krški policisti so v sredo v Ravnah pri Zdolah prijeli 18-letnika in to ravno v trenutku, ko je razstavljal kros motor, ki ga je pred tem ukradel. Ob njihovem prihodu je poskušal pobegniti, a so ga policisti ujeli, motor pa zasegli in ga vrnili lastniku.
18-letnik naj bi motor, vreden okoli 5.500 evrov, ukradel iz odklenjenega gospodarskega objekta v Starem Gradu na območju Krškega v noči na ponedeljek. Policisti so ga izsledili po opravljenem ogledu in zbiranju obvestil, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.