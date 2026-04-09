Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se zaveda, da pretekle zmage proti Špankam ne pomenijo prav nič in da bo treba ta konec tedna v Portorožu pokazati dober tenis, če se želijo slovenska dekleta v pokalu Billie Jean King veseliti novega velikega uspeha.

V petek in soboto bo na osrednjem igrišču v Portorožu veliko v igri, saj bo na vrsti finalni dvoboj kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju pokala BJK. Na prvem medsebojnem dvoboju se bosta pomerili Slovenija in Španija. Slovenkam se je na finalni turnir uspelo uvrstiti že pred tremi leti, ko so v dramatičnem dvoboju premagale favorizirane Romunke.

Tokrat je zgodba nekoliko drugačna, saj je Španija v Portorož prišla brez svoje najboljše igralke Cristine Bucșa, medtem ko so na pomemben obračun prišle vse najboljše Slovenke, ki na papirju celo veljajo za rahle favoritinje. Med našimi dekleti je tudi Veronika Erjavec, trenutno najbolje uvrščena Slovenka na svetovni lestvici WTA (99. mesto). Erjavec je v letošnji sezoni igrala s kar tremi Špankami, ki so v španski ekipi za BJK, in prav vse tri je poslala pod hladno prho.

"Zavedam se, da so se tudi one iz teh dvobojev nekaj naučile, tako da zaradi tega ne bo nič lažje."

Ali v tem pogledu Veroniki ustrezajo španske igralke? "Mogoče. A niso vse povsem značilne predstavnice tega, kar stereotipno razumemo kot španski slog. Sicer pa menim, da sem na peščeni podlagi v precej dobri formi. Tudi na zadnjem turnirju sem igrala proti dvema od njih in mislim, da sem pokazala dober tenis. Seveda pa se zavedam, da so se tudi one iz teh dvobojev nekaj naučile, tako da zaradi tega ne bo nič lažje. V petek in soboto bomo morale pokazati boljši tenis kot one. To je to," nam je v uvodu povedala naša igralka.

Pa bo šla v morebitni dvoboj (slovenska kapetanka še ni razkrila načrta, op. p.) vsaj malce bolj sproščeno? "Bomo videli (smeh, op. p.). Ne vem še, kako se bom počutila, ampak zagotovo imaš neki pozitiven občutek v ozadju. Tudi one se zavedajo, da so pravzaprav štiri izmed njih že izgubile proti nama s Tamaro (Zidanšek, op. p.). A hkrati moramo vedeti, da jih bo to verjetno še dodatno motiviralo, me pa moramo poiskati svoje prednosti. Verjamem, da nam lahko uspe."

Nima pripomb

Na sredini novinarski konferenci je bilo govora o stanju teniškega igrišča. Španke niso najbolj zadovoljne, medtem ko je prav Erjavec dejala, da je za ta čas igrišče zelo dobro pripravljeno. Portoroško osrednje igrišče so spremenili v peščeno igrišče, kar je nekaj novega tudi za naše igralke.

"Mislim, da teniški igralci redko dobimo ves teden na eni lokaciji za pripravo, tako da res nimam nobenih pripomb. Kot sem že rekla, igrišče je povsem primerno, sploh glede na letni čas, ko velikokrat igramo tudi na precej slabših podlagah. Če njih to moti, še toliko bolje. Zame bo povsem v redu."

Foto: Boštjan Podlogar/STA

Na začetku je čutila pritisk

Igrati pred domačim občinstvom je za vsakega športnika nekaj posebnega. Nekaterim to predstavlja dodaten pritisk, drugi pa dobijo še dodatno motivacijo. Veronika je priznala, da se na začetku ni najbolje znašla v tej vlogi.

"Moram priznati, da mi je bil na začetku to kar pritisk, sploh v Ljubljani. Ko pa sem igrala v Velenju za ekipo, je bilo odlično. Tam me je občinstvo res poneslo in počutila sem se fenomenalno. Upam, da bom lahko te občutke prenesla tudi sem. Sicer pa se trenutno na splošno na igrišču počutim dobro in mislim, da to veliko pomaga. Potem te tudi občinstvo dodatno ponese in ne čutiš tolikšnega bremena, kot ga morda takrat, ko nisi v najboljši formi," nam je še povedala Veronika, ki pričakuje zelo tesen dvoboj in meni, da bo odločala predvsem dnevna forma.

Dvoboj med Slovenijo in Španijo bo na stadionu teniškega centra Portorož v petek in soboto. Prvi dan sta na sporedu dve partiji, prva se bo začela ob 13. uri, drugi dan z začetkom ob 11.00 pa tri.

