A. P. K., STA

Četrtek,
9. 4. 2026,
8.32

Novo mesto avtomobil policija avtocesta Hitrost promet

Z audijem po dolenjski avtocesti z 216 kilometri na uro

slovenska policija, policija | Foto Shutterstock

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe so v sredo na Obrežju ustavili 31-letnega Hrvata, ki se je z osebnim avtomobilom audi po dolenjski cesti na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 216 kilometrov na uro. Naložili so mu 1.200 evrov globe in devet kazenskih točk.

Hrvat je dovoljeno hitrost na avtocesti prekoračil za 86 kilometrov na uro. Zakon določa, da se voznika, ki na avtocesti dovoljeno hitrost prekorači za več kot 60 kilometrov na uro, kaznuje z globo 1.200 evrov. Izreče se mu tudi devet kazenskih točk, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.