Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe so v sredo na Obrežju ustavili 31-letnega Hrvata, ki se je z osebnim avtomobilom audi po dolenjski cesti na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 216 kilometrov na uro. Naložili so mu 1.200 evrov globe in devet kazenskih točk.

Hrvat je dovoljeno hitrost na avtocesti prekoračil za 86 kilometrov na uro. Zakon določa, da se voznika, ki na avtocesti dovoljeno hitrost prekorači za več kot 60 kilometrov na uro, kaznuje z globo 1.200 evrov. Izreče se mu tudi devet kazenskih točk, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.