Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
30. 3. 2026,
10.22

57 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
varnost obramba kapitalski trg Dovos

Ponedeljek, 30. 3. 2026, 10.22

57 minut

Dovos podjetjem ponuja kapitalsko partnerstvo

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Damir Črnčec, državni sekretar | Predsednik družbe Dovos Damir Črnčec | Foto Ana Kovač

Predsednik družbe Dovos Damir Črnčec

Foto: Ana Kovač

Družba Dovos je danes objavila javno vabilo k oddaji ponudb za kapitalsko partnerstvo. V obstoječih ali novoustanovljenih podjetjih s področja obrambe, varnosti in odpornosti namerava pridobivati od 25- do 50-odstotne deleže, zanje pa nameniti od dva do 20 milijonov evrov. Ponudbe zbira do 29. junija.

Državna družba za obrambo, varnost in odpornost namerava investirati v podjetja, ki s svojimi tehnologijami, proizvodi in storitvami prispevajo h krepitvi slovenske obrambne industrije in tehnološke baze ter imajo potencial za rast na mednarodnih trgih, so sporočili.

Dovos namerava v okviru tega vabila v podjetjih praviloma pridobivati deleže, ki bodo zagotavljali nad 25 in ne več kot 50 odstotkov osnovnega kapitala in glasovalnih pravic posamezne družbe. Izjemoma bo lahko pridobil tudi nižji delež, če mu bo kljub temu zagotovljen nabor pričakovanih korporacijskih oz. premoženjskih pravic.

Za posamezni delež od dva do 20 milijonov evrov

Deleže namerava pridobivati prek vplačil kapitalskih vložkov v denarju v obstoječe ali v novoustanovljene družbe oz. prek kombinacije vplačil, skupaj z odkupom deležev družbenikov. Za posamezni delež namerava nameniti od dva do 20 milijonov evrov.

Naložbene priložnosti bo med drugim iskal na področjih večnamenske rabe in krepitve odpornosti (npr. rešitve za neodvisno oskrbo z električno in toplotno energijo v kriznih razmerah ter razvoj specializiranih materialov in ključnih elektronskih komponent), brezpilotnih sistemov in zaščite pred njimi (letalniki brez posadke in sistemi za zaščito pred njimi ter brezposadkovna kopenska vozila) ter mobilnosti in večnamenske logistične podpore (oklepna vozila, mobilni objekti).

Poleg tega v poštev pridejo področja kibernetske varnosti, umetne inteligence in digitalnih tehnologij (npr. tehnološke rešitve za zaščito infrastrukture in platforme za zaščito podatkovnih tokov), zapolnjevanja kritičnih vrzeli (proizvodnja streliva manjših in srednjih kalibrov) ter protizračne raketne obrambe in sistemov zaznavanja (npr. radarski in drugi sistemi za zaznavanje).

Zainteresirana podjetja morajo ponudbo oddati do 29. junija. Dovos bo o naložbah odločal v več fazah, in sicer bo po pregledu prispelih ponudb naredil ožji izbor, sledili bodo skrbni pregledi poslovanja teh družb in pogajanja o bistvenih sestavinah posla, nato pa so predvideni končni izbor in morebitna dodatna pogajanja o poslu ter podpis pogodb.

Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.