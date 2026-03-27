Minister za obrambo Borut Sajovic in novi načelnik Generalštaba Slovenske vojske (SV) generalmajor Boštjan Močnik sta vrhovni poveljnici obrambnih sil Nataši Pirc Musar v Vojašnici slovenskih pomorščakov v Ankaranu predstavila poročilo o pripravljenosti SV za lani. Predsednica je ocenila, da so v vojski kljub napredku pri pripravljenosti potrebna prizadevanja za izboljšave.

Minister Borut Sajovic in generalmajor Boštjan Močnik sta predsednici republike Nataši Pirc Musar po sprejemu z vojaškimi častmi poročala o stanju pripravljenosti SV za lani. Seznanila sta jo tudi z aktivnostmi na področju odpornosti, potem pa so si ogledali 430. mornariški divizion, so sporočili iz urada predsednice.

Predsednica je ob svoji oceni izpostavila tudi pomen pridobivanja specialističnih znanj, več usposabljanj, krepitev zalog in logistike ter izgradnjo bojnih zmogljivosti.

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Močnik je na novinarski konferenci pojasnil, da je napredek SV opazen pri elementih načrtovanja, usposabljanja in izurjenosti, infrastrukture, opreme, glavne opreme, oborožitvenih sistemov, kot tudi pri kadrovski sliki. "Vsi ti elementi kažejo pozitiven trend navzgor v primerjavi s prejšnjim letom," je dejal.

Minister za obrambo Sajovic pa meni, da ocena kaže na uspešno modernizacijo vojske, kadrovsko krepitev in rast. Slovenija na tem področju še ni na cilju, ki ga bo težko doseči, je pa pot, po kateri država hodi, po njegovi oceni obetavna.

Število pripadnikov SV se je povečalo. Tako je vojska leto končala s 7.592 pripadniki, kar je 260 več kot konec leta 2024.

Generalštab SV ocenjuje pripravljenost za delovanje in razvoj vojske v primeru izrednih razmer ali vojnega stanja ter zahtevano pripravljenost, na primer sodelovanje v mirovnih operacijah. Od leta 2021 pripravljenost ocenjujejo na štiristopenjski lestvici, ki se giblje od "ni neskladja" do "obstaja večje neskladje".

Že za leto 2024 so zaznali izboljšanje stanja v vojski na vseh področjih. Na lestvici ocen s štirimi stopnjami napredka je dosegla tretjo stopnjo. Določena neskladja so bila med zahtevano in potrebno pripravljenostjo ter dejanskim stanjem pripravljenosti.