Manekenka in igralka Cara Delevingne je v čustvenem intervjuju spregovorila o enem najtežjih obdobij svojega življenja in da se je v času najhujše odvisnosti od drog soočala tudi s samomorilnimi mislimi.

Cara Delevingne je bila pred kratkim gostja priljubljenega podkasta Call Her Daddy, v katerem je spregovorila tudi o odvisnosti od drog, o težkem obdobju svojega življenja, o katerem zdaj lahko govori, saj je že štiri leta trezna, je pojasnila.

V pogovoru je priznala, da je z drogami začela eksperimentirati že zelo mlada. Sprva je iskala občutek povezanosti in pripadnosti, kmalu pa je uporaba prepovedanih substanc postala del njenega vsakdana.

"Zdelo se mi je, da sem našla samo sebe. Rada sem se zabavala, plesala in uživala v življenju," je povedala. Sčasoma je droge začela tudi preprodajati, vendar priznava, da jih je večinoma uporabljala sama.

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Slava je prikrivala resnične težave

Kot eni najbolj iskanih manekenk na svetu ji je uspeh po njenih lastnih besedah omogočal, da je svoje težave dolgo skrivala pred okolico.

Ker je redno delala, služila denar in izpolnjevala profesionalne obveznosti, njena odvisnost navzven ni bila tako opazna. Priznala je, da je v dvajsetih letih pogosto delovala normalno, čeprav je bila v resnici v zelo slabem psihičnem stanju.

Ob tem je poudarila, da so se ravno v obdobju največje slave začele vračati tudi samomorilne misli. Čeprav je dosegla vse, o čemer je nekoč sanjala, se je počutila prazno, krivo in nevredno svojega uspeha. V nekem trenutku je bila tako obupana, da je resno razmišljala o tem, da bi si vzela življenje.

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Streznila jo je pesem, ki jo je spomnila na smrt prijatelja

Razložila je, da je ironično prav v času največje prepoznavnosti občutila največjo notranjo bolečino. Namesto sreče so jo spremljali občutki krivde in prepričanje, da si uspeha ne zasluži.

Ključni preobrat se je zgodil nekega dne v hotelski sobi, ko je po naključju zaslišala pesem, ki so jo predvajali na pogrebu njenega prijatelja, ki je umrl zaradi predoziranja. Tisti trenutek jo je prisilil k razmisleku o lastnem življenju.

"Vprašala sem se, kaj sploh počnem. Nisem mogla verjeti, da sem pristala na tej točki," je povedala. Kmalu zatem je vse droge odvrgla v stranišče in naredila prvi korak proti okrevanju. Pri tem je ključno vlogo igrala njena partnerica Leah Mason, s katero sta par štiri leta.

Zvezdnica je razkrila, da jo je Leah že od začetka navdajala z občutkom varnosti, ki ga prej ni poznala. Prav zaradi tega odnosa se je začela še bolj zavedati resnosti svojih težav. Do nje je bila od prvega dne popolnoma iskrena glede odvisnosti od drog, njena podpora pa je postala eden ključnih stebrov njenega okrevanja, je dejala.

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Cara danes pravi, da hoče odkrito govoriti o svoji preteklosti, saj želi pomagati drugim, ki se soočajo s podobnimi stiskami. Želi, da je njena zgodba opomnik, da slava, uspeh in prepoznavnost ne prinašajo nujno sreče ter da je iskanje pomoči pogosto prvi in najpomembnejši korak do okrevanja.